7 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
7 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
7 июня является 116 днем года, до конца года осталось 207 дней.
Какой праздник 7 июня 2020?
- День работников местной промышленности в Украине,
- День работников водного хозяйства в Украине,
- День независимости в Норвегии,
- День моряков в Исландии,
- День республики в Испании.
Памятные даты 7 июня, годовщины и события
В 1340 году основан город Роттердам (Нидерланды).
В 1632 году началось строительство Тадж-Махала (Индия).
В 1903 году Пьер Кюри сообщил о создании нового элемента — полония.
В 1929 году на карте появилось государство под названием Ватикан.
В 1965 году корпорация Sony представила первый домашний видеомагнитофон.
Кто родился 7 июня
7 июня родились французский живописец Поль Гоген, актеры Дин Мартин, Лиам Нисон, американский перец Принс.
Какой сегодня церковный праздник
- Троица (пятидесятница)
Что сегодня можно и нельзя делать
Свободное время проведите с семьей, посвятите его и молитвам.
Нельзя ссориться и злиться, купаться в водоемах, а свататься и заключать браки разрешается.
Приметы на 7 июня
Много росы утром, к солнечной и теплой погоде днем.
Если росы нет, пойдет дождь после обеда.
Уже много цветов на рябине, к хорошему урожаю овса.
Рябина поздно зацвела, осень будет долгой.
Именинники: Федор, Ян, Елена, Виктория.
Напомним,