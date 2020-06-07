7 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

7 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

7 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

7 июня является 116 днем года, до конца года осталось 207 дней.

Какой праздник 7 июня 2020?

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День работников местной промышленности в Украине,

День работников водного хозяйства в Украине,

День независимости в Норвегии,

День моряков в Исландии,

День республики в Испании.

Памятные даты 7 июня, годовщины и события

В 1340 году основан город Роттердам (Нидерланды).

В 1632 году началось строительство Тадж-Махала (Индия).

В 1903 году Пьер Кюри сообщил о создании нового элемента — полония.

В 1929 году на карте появилось государство под названием Ватикан.

В 1965 году корпорация Sony представила первый домашний видеомагнитофон.

7 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 7 июня

7 июня родились французский живописец Поль Гоген, актеры Дин Мартин, Лиам Нисон, американский перец Принс.

Какой сегодня церковный праздник

Троица (пятидесятница)

Что сегодня можно и нельзя делать

Запрещено заниматься физической работой, домашние хлопоты тоже рекомендуем перенести на другой день.

Свободное время проведите с семьей, посвятите его и молитвам.

Нельзя ссориться и злиться, купаться в водоемах, а свататься и заключать браки разрешается.

Приметы на 7 июня

Много росы утром, к солнечной и теплой погоде днем.

Если росы нет, пойдет дождь после обеда.

Уже много цветов на рябине, к хорошему урожаю овса.

Рябина поздно зацвела, осень будет долгой.

Именинники: Федор, Ян, Елена, Виктория.

7 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,