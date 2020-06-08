8 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

8 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

8 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

8 июня является 117 днем года, до конца года осталось 206 дней.

Какой праздник 8 июня 2020?

Памятные даты 8 июня, годовщины и события

В 1668 году Петр Дорошенко стал украинским гетманом.

В 1783 году вулкан Лаки в Исландии начал извергать лаву. В результате семимесячного извержения погибло около 10 тысяч человек.

В 1824 году в Канаде изобретатель получил патент на стиральную машинку.

В 1869 году американских предприниматель получил патент на пылесос.

В 1912 году в Лос-Анджелесе начала работу всемирно известная киностудия «Universal».

8 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 8 июня

8 июня родились французский кулинар и придворный повар, основатель высокой кухни Мари Карем, немецкий композитор Роберт Шуман.

Какой сегодня церковный праздник

Духов день

Что сегодня можно и нельзя делать

Церковь запрещает в этот день обращаться к языческим обрядам и желать зла. Оставьте в прошлом ритуалы, связанные с суевериями и древними народными приметами.

В день праздника желательно посетить храм, поприсутствовать на службе, но можно помолиться и дома. Дополнительных ограничений нет, не запрещает церковь ходить в этот день на кладбище или поминать усопших.

Именинники: Аверкий, Александр, Георгий, Елена, Иван.

8 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,