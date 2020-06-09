9 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

9 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

9 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

9 июня является 118 днем года, до конца года осталось 205 дней.

Какой праздник 9 июня 2020?

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День героев в Уганде,

День пожилых людей в США,

День футбола в Уругвае.

Памятные даты 9 июня, годовщины и события

В 1822 году в США запатентовали искусственную челюсть.

В 1876 году российские власти запретили Тарасу Шевченко рисовать и писать, записав его в солдаты.

В 1993 году на экраны США вышел фильм Стивена Спилберга «Парк юрского периода».

9 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 9 июня

9 июня родились русский царь Петр первый, американский актер Джонни Депп, израильская актриса Натали Портман.

Какой сегодня церковный праздник

День мученицы Федоры

Что сегодня можно и нельзя делать

Нельзя на Федору ссориться, а девушкам и женщинам запрещалось болтать друг с другом, наши предки верили, что такие разговоры способны принести большую беду.

Нежелательно сегодня подметать дом, поскольку домовой может забраться под веник, и тогда хозяйка выметет и свое счастье.

Приметы на 9 июня

На восходе Солнца душно, к дождю в самое ближайшее время.

Если днем облачно, то следующий день будет ясным.

Если сегодня убраться в доме, можно вымести свое благополучие.

Именинники: Иван, Федор.

9 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,