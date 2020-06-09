9 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
9 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
9 июня является 118 днем года, до конца года осталось 205 дней.
Какой праздник 9 июня 2020?
- День героев в Уганде,
- День пожилых людей в США,
- День футбола в Уругвае.
Памятные даты 9 июня, годовщины и события
В 1822 году в США запатентовали искусственную челюсть.
В 1876 году российские власти запретили Тарасу Шевченко рисовать и писать, записав его в солдаты.
В 1993 году на экраны США вышел фильм Стивена Спилберга «Парк юрского периода».
Кто родился 9 июня
9 июня родились русский царь Петр первый, американский актер Джонни Депп, израильская актриса Натали Портман.
Какой сегодня церковный праздник
- День мученицы Федоры
Что сегодня можно и нельзя делать
Нежелательно сегодня подметать дом, поскольку домовой может забраться под веник, и тогда хозяйка выметет и свое счастье.
Приметы на 9 июня
На восходе Солнца душно, к дождю в самое ближайшее время.
Если днем облачно, то следующий день будет ясным.
Если сегодня убраться в доме, можно вымести свое благополучие.
Именинники: Иван, Федор.
Напомним,