9 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

9 июня 2020 00:30 Алла Лысак
9 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
9 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

9 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

июня является 118 днем года, до конца года осталось 205 дней.

Какой праздник 9 июня 2020?                       

Памятные даты 9 июня, годовщины и события

В 1822 году в США запатентовали искусственную челюсть.

В 1876 году российские власти запретили Тарасу Шевченко рисовать и писать, записав его в солдаты.

В 1993 году на экраны США вышел фильм Стивена Спилберга «Парк юрского периода».

9 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 9  июня

9 июня родились русский царь Петр первый, американский актер Джонни Депп, израильская актриса Натали Портман. 

Какой сегодня церковный праздник

  • День мученицы Федоры

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Нельзя на Федору ссориться, а девушкам и женщинам запрещалось болтать друг с другом, наши предки верили, что такие разговоры способны принести большую беду.

Нежелательно сегодня подметать дом, поскольку домовой может забраться под веник, и тогда хозяйка выметет и свое счастье.

Приметы на 9 июня

На восходе Солнца душно, к дождю в самое ближайшее время.

Если днем облачно, то следующий день будет ясным. 

Если сегодня убраться в доме, можно вымести свое благополучие. 

Именинники: Иван, Федор.

9 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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