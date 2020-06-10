10 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

10 июня 2020 00:30 Алла Лысак
10 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
10 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

10 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

10 июня является 119 днем года, до конца года осталось 206 дней.

Какой праздник 10 июня 2020?                       

Памятные даты 10 июня, годовщины и события

В 1652 году Джон Халл основал первый монетный двор на американском континенте.

В 1793 году первый в мире публичный зоопарк начал работать в Париже.

В 1829 году в Англии впервые провели соревнования гребцов, победили студенты Оксфорда.

В 1909 году впервые в мире использовали сигнал SOS.

Кто родился 10 июня

10 июня родились  Петр Вескляров, украинский актер театра и кино, ведущий, Андрей Шевченко, украинский журналист и политик.

10 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Какой сегодня церковный праздник

  • День памяти Святого Никиты Халкидонского

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Святой Никита отличался готовностью в любой ситуации помочь людям, нуждавшимся в помощи. Поэтому в этот день наши предки старались оказать поддержку малоимущим знакомым или, например, соседям. 

Приметы на 10 июня

Если роса образовалась после захода солнца, то погода будет ухудшаться.

Радуга после дождя быстро исчезла, к ясной погоде.

Если воздух синеет над лесом, будет тепло.

Тихо в день Никиты, к хорошему урожаю осенью. 

Именинники: Игнат, Никита.

10 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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