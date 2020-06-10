10 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
10 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
10 июня является 119 днем года, до конца года осталось 206 дней.
Какой праздник 10 июня 2020?
- Международный день геральдики,
- Всемирный день мороженого.
Памятные даты 10 июня, годовщины и события
В 1652 году Джон Халл основал первый монетный двор на американском континенте.
В 1793 году первый в мире публичный зоопарк начал работать в Париже.
В 1829 году в Англии впервые провели соревнования гребцов, победили студенты Оксфорда.
В 1909 году впервые в мире использовали сигнал SOS.
Кто родился 10 июня
10 июня родились Петр Вескляров, украинский актер театра и кино, ведущий, Андрей Шевченко, украинский журналист и политик.
Какой сегодня церковный праздник
- День памяти Святого Никиты Халкидонского
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 10 июня
Если роса образовалась после захода солнца, то погода будет ухудшаться.
Радуга после дождя быстро исчезла, к ясной погоде.
Если воздух синеет над лесом, будет тепло.
Тихо в день Никиты, к хорошему урожаю осенью.
Именинники: Игнат, Никита.
Напомним,