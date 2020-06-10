10 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

10 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

10 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

10 июня является 119 днем года, до конца года осталось 206 дней.

Какой праздник 10 июня 2020?

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Международный день геральдики,

Всемирный день мороженого.

Памятные даты 10 июня, годовщины и события

В 1652 году Джон Халл основал первый монетный двор на американском континенте.

В 1793 году первый в мире публичный зоопарк начал работать в Париже.

В 1829 году в Англии впервые провели соревнования гребцов, победили студенты Оксфорда.

В 1909 году впервые в мире использовали сигнал SOS.

Кто родился 10 июня

10 июня родились Петр Вескляров, украинский актер театра и кино, ведущий, Андрей Шевченко, украинский журналист и политик.

10 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Какой сегодня церковный праздник

День памяти Святого Никиты Халкидонского

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 10 июня

Святой Никита отличался готовностью в любой ситуации помочь людям, нуждавшимся в помощи. Поэтому в этот день наши предки старались оказать поддержку малоимущим знакомым или, например, соседям.

Если роса образовалась после захода солнца, то погода будет ухудшаться.

Радуга после дождя быстро исчезла, к ясной погоде.

Если воздух синеет над лесом, будет тепло.

Тихо в день Никиты, к хорошему урожаю осенью.

Именинники: Игнат, Никита.

10 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,