11 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

11 июня 2020 00:30 Алла Лысак
11 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
11 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

11 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

11 июня является 120 днем года, до конца года осталось 205 дней.

Какой праздник 11 июня 2020?                       

Памятные даты 11 июня, годовщины и события

В 1742 году американский изобретатель создал кухонную плиту. 

В 1888 году на Софийской площади в Киеве открыли памятник Богдану Хмельницкому. 

В 1990 году Верховная Рада Украины ввела новый порядок исчисления времени, он отличался от московского пояса.

11 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 11 июня

11 июня родились  немецкий композитор эпохи позднего романтизма Рихард Штраус, белорусский перец Дмитрий Колдун, Мисс Украина Инна Цимбалюк.

Какой сегодня церковный праздник

  • Феодосья Колосятница

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Сегодняшний день считается скорбным и несчастливым, ведь Феодосья умерла в возрасте 17 лет через обезглавливание.

Нельзя в этот день начинать новые дела, отправляться в поездки, заключать браки и свататься. Все важные решения отложитесь, а если работа несет в себе риски, то за нее лучше не браться.

Есть риск, что ссора обернется испорченными отношениями. 

Приметы на 11 июня

11 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Если ржа появилась в нижней части, то хлеб дует доступным.

Много ржи появилось, к богатому урожаю грибов. 

Хлеба взошли, ожидайте богатый урожай.

Большое количество пауков, к отличной погоде!

Именинники: Александра, Андрей, Богдан, Иван.

Напомним,

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