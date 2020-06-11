11 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

11 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

11 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

11 июня является 120 днем года, до конца года осталось 205 дней.

Какой праздник 11 июня 2020?

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В Австралии отмечают день рождения королевы (не совпадает с реальным),

В США и на Гавайях праздник, посвященный первому королю Гавайев.

Памятные даты 11 июня, годовщины и события

В 1742 году американский изобретатель создал кухонную плиту.

В 1888 году на Софийской площади в Киеве открыли памятник Богдану Хмельницкому.

В 1990 году Верховная Рада Украины ввела новый порядок исчисления времени, он отличался от московского пояса.

11 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 11 июня

11 июня родились немецкий композитор эпохи позднего романтизма Рихард Штраус, белорусский перец Дмитрий Колдун, Мисс Украина Инна Цимбалюк.

Какой сегодня церковный праздник

Феодосья Колосятница

Что сегодня можно и нельзя делать

Сегодняшний день считается скорбным и несчастливым, ведь Феодосья умерла в возрасте 17 лет через обезглавливание.

Нельзя в этот день начинать новые дела, отправляться в поездки, заключать браки и свататься. Все важные решения отложитесь, а если работа несет в себе риски, то за нее лучше не браться.

Есть риск, что ссора обернется испорченными отношениями.

Приметы на 11 июня

11 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Если ржа появилась в нижней части, то хлеб дует доступным.

Много ржи появилось, к богатому урожаю грибов.

Хлеба взошли, ожидайте богатый урожай.

Большое количество пауков, к отличной погоде!

Именинники: Александра, Андрей, Богдан, Иван.

Напомним,