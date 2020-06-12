12 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

12 июня 2020 00:30 Алла Лысак
12 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
12 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

12 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

12 июня является 121 днем года, до конца года осталось 204 дня.

Какой праздник 12 июня 2020?                       

Памятные даты 12 июня, годовщины и события

В 1839 году в Соединенных Штатах впервые официально провели бейсбольный матч.

В 1849 году американец создал прибор, который со временем стали называть противогазом.

В 1897 году создан знаменитый швейцарский армейский нож.

В 1979 году американец Брайан Аллен перелетел Ла-Манш на аппарате, который приводился в движение мышечной силой. 

12 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 12 июня

12 июня родились Адриана Лима, бразильская модель и актриса, Томми Смит, легкоатлет, который пробежал 200 метров быстрее чем за 20 секунд. 

Какой сегодня церковный праздник

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Что сегодня можно и нельзя делать 

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В народе сегодня отмечают праздник под названием Змеевик.

Запрещено ходить в лесные чащи и на луга. Даже в высокой траве человека может поджидать смертельная опасность, змеи. 

Праздник отлично подходит для посадки бобов. 

Приметы на 12 июня

Если укусила змея, не спасет ни одно противоядие.

Убивать змей в этот день, к плохим вестям и болезням.

Погода вскоре поменяется, если пауки плетут паутину. 

Именинники: Наталий, Никанор, Яков, Исаакий. 

12 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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