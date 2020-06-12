12 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
12 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
12 июня является 121 днем года, до конца года осталось 204 дня.
Какой праздник 12 июня 2020?
- День работников фондового рынка в Украине,
- День Хельсинки в Финляндии,
- День мира в Парагвае.
Памятные даты 12 июня, годовщины и события
В 1839 году в Соединенных Штатах впервые официально провели бейсбольный матч.
В 1849 году американец создал прибор, который со временем стали называть противогазом.
В 1897 году создан знаменитый швейцарский армейский нож.
В 1979 году американец Брайан Аллен перелетел Ла-Манш на аппарате, который приводился в движение мышечной силой.
Кто родился 12 июня
12 июня родились Адриана Лима, бразильская модель и актриса, Томми Смит, легкоатлет, который пробежал 200 метров быстрее чем за 20 секунд.
Какой сегодня церковный праздник
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день памяти преподобного Исаакия исповедника
Что сегодня можно и нельзя делать
Запрещено ходить в лесные чащи и на луга. Даже в высокой траве человека может поджидать смертельная опасность, змеи.
Праздник отлично подходит для посадки бобов.
Приметы на 12 июня
Если укусила змея, не спасет ни одно противоядие.
Убивать змей в этот день, к плохим вестям и болезням.
Погода вскоре поменяется, если пауки плетут паутину.
Именинники: Наталий, Никанор, Яков, Исаакий.
Напомним,