13 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

13 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

13 июня является 122 днем года, до конца года осталось 203 дня.

Какой праздник 13 июня 2020?

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День информации об альбинизме.

Памятные даты 13 июня, годовщины и события

В 1373 году Англия и Португалия подписали договор о союзе, который является старейшим из ныне действующих.

В 1825 году булавка отметила свой день рождения.

В 1892 году в Киеве впервые запустили электрический трамвай.

В 1983 году на рынок США поступил первый мобильный телефон Dynatac 8000x производства компании "Motorola" с весом 800 г и длиной 33 см.

13 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 13 июня

13 июня родились английский физик, создатель электродинамики Джеймс Максвелл, американские актрисы Мэри-Кейт Олсен и Эшли Олсен.

Какой сегодня церковный праздник

День Еремея Распрягальника

Что сегодня можно и нельзя делать

13 июня наши предки заканчивали посевной сезон на полях, распрягали лошадей, давая им возможность отдохнуть.

Церковь чтит память Еремея, который был одним из семидесяти апостолов, претерпел множество гонений от язычников.

Сегодня желательно опрыскивать деревья для защиты от вредителей.

Приметы на 13 июня

Если ночь теплая, будет отличный урожай овощей.

Утром возник туман, к грибному лету.

Громкая кукушка считалась знаком предстоящей хорошей погоды.

Если идет дождь в ночь на 13 июня, урожай богатым не будет.

Именинники: Роман и Кристина.

13 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,