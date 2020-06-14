14 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

14 июня 2020 00:30 Алла Лысак
14 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
14 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

14 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

14 июня является 123 днем года, до конца года осталось 202 дня.

Какой праздник 14 июня 2020?                        

Памятные даты 14 июня, годовщины и события

В 1775 году создана армия Соединенных Штатов Америки.

В 1834 году изобретатель из США получил патент на наждачную бумагу.

В 1938 году был открыт хлорофилл.

В 1942 году вышел всемирно известный мульфильм Бэмби.

14 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 14 июня

14 июня родились президент США Дональд Трамп, телеведущая Регина Тодоренко. 

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Что сегодня можно и нельзя делать 

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Раньше наши предки именно 14 июня (по старому стилю) отмечали приход лета. Этот день традиционно проводился с веселыми мероприятиями, танцами и песнями. 

Приметы на 14 июня

Если утром солнечно, будет хороший урожай ярых.

Ветер с запада символизирует ухудшение погоды.

Дождь на 14 июня обещает отличный урожай льна. 

Именинники: Валериан, Денис, Устин, Харитон.

 
14 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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