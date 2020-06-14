14 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
14 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
14 июня является 123 днем года, до конца года осталось 202 дня.
Какой праздник 14 июня 2020?
- День американского флага,
- День мира в Парагвае,
- Международный день блогера.
Памятные даты 14 июня, годовщины и события
В 1775 году создана армия Соединенных Штатов Америки.
В 1834 году изобретатель из США получил патент на наждачную бумагу.
В 1938 году был открыт хлорофилл.
В 1942 году вышел всемирно известный мульфильм Бэмби.
Кто родился 14 июня
14 июня родились президент США Дональд Трамп, телеведущая Регина Тодоренко.
Какой сегодня церковный праздник
- Петровское заговенье
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 14 июня
Если утром солнечно, будет хороший урожай ярых.
Ветер с запада символизирует ухудшение погоды.
Дождь на 14 июня обещает отличный урожай льна.
Именинники: Валериан, Денис, Устин, Харитон.
Напомним,