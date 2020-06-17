17 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
17 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
17 июня является 126 днем года, до конца года осталось 199 дней.
Какой праздник 17 июня 2020?
- День детей в Индонезии,
- День независимости в Исландии,
- Всемирный день мотоциклиста.
Памятные даты 17 июня, годовщины и события
В 1985 году появилась телевизионная кабельная сеть «Discovery».
В 1988 году компания «Microsoft» выпустила операционную систему «MS DOS 4.0».
В 1989 году в Берлине произошла катастрофа с Ил-62, жертвами которой стали 22 человека.
В 1990 в Киеве создан Союз «Чернобыль».
Кто родился 17 июня
17 июня родились американская теннисистка Винус Уильямс, американский актер Джейсон Патрик.
Какой сегодня церковный праздник
- Святителя Митрофана
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 17 июня
Северный ветер на Митрофана символизирует ухудшение погоды.
Дождь сегодня, к осадкам на протяжении нескольких дней.
Посеянная гречка должна дать хороший урожай.
Именинники: Иван, Мария, Митрофан, Мефодий.
Напомним,