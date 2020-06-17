17 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

17 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

17 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

17 июня является 126 днем года, до конца года осталось 199 дней.

Какой праздник 17 июня 2020?

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День детей в Индонезии,

День независимости в Исландии,

Всемирный день мотоциклиста.

Памятные даты 17 июня, годовщины и события

В 1985 году появилась телевизионная кабельная сеть «Discovery».

В 1988 году компания «Microsoft» выпустила операционную систему «MS DOS 4.0».

В 1989 году в Берлине произошла катастрофа с Ил-62, жертвами которой стали 22 человека.

В 1990 в Киеве создан Союз «Чернобыль».

Кто родился 17 июня

17 июня родились американская теннисистка Винус Уильямс, американский актер Джейсон Патрик.

Какой сегодня церковный праздник

Святителя Митрофана

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 17 июня

Наши предки старались в этот день обязательно подкормить землю (даже сам праздник называют Навозником). Желательно начать засев гречки, а если клубника уже начала краснеть, то пора выходить в поле.

Северный ветер на Митрофана символизирует ухудшение погоды.

Дождь сегодня, к осадкам на протяжении нескольких дней.

Посеянная гречка должна дать хороший урожай.

Именинники: Иван, Мария, Митрофан, Мефодий.

Напомним,