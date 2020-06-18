18 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
18 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
18 июня является 127 днем года, до конца года осталось 198 дней.
Какой праздник 18 июня 2020?
- День Конституции на Сейшелах,
- День флага в Аргентине.
Памятные даты 18 июня, годовщины и события
В 1815 году армия Наполеона потерпела поражение в Ватерлоо.
В 1918 году в Новороссийской бухте затопили Черноморский флот.
В 1939 году на могиле Тараса Шевченко в городе Канев установили памятник.
Кто родился 18 июня
18 июня родились украинский скульптор, историк Иван Гончар, российский писатель Максим Горький.
Какой сегодня церковный праздник
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Дорофеев день
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 18 июня
Если сегодня хорошая погода, то и урожай зерна будет отличным.
Восточный ветер, к ветреному и дождливому лету.
Если на огурцах образовалось много пустоцвета, урожай может быть плохим.
Именинники: Игнат, Дорофей, Игорь, Константин.
Напомним,