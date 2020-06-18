18 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

18 июня 2020 00:30 Алла Лысак
18 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
18 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

18 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

18 июня является 127 днем года, до конца года осталось 198 дней.

Какой праздник 18 июня 2020?                        

Памятные даты 18 июня, годовщины и события

В 1815 году армия Наполеона потерпела поражение в Ватерлоо.

В 1918 году в Новороссийской бухте затопили Черноморский флот.

В 1939 году на могиле Тараса Шевченко в городе Канев установили памятник. 

18 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 18 июня

18 июня родились украинский скульптор, историк Иван Гончар, российский писатель Максим Горький.

Какой сегодня церковный праздник

  • Дорофеев день

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки знали, что на Дорофея приходятся самые короткие ночи, их называли воробьиными. В этот день расцветает сон-трава, которая может показать спящим будущее. Просто так собирать эту траву сегодня нельзя, обязательно делайте это с народными заговорами. Запрещено откладывать дела на потом. 

Приметы на 18 июня

Если сегодня хорошая погода, то и урожай зерна будет отличным.

Восточный ветер, к ветреному и дождливому лету.

Если на огурцах образовалось много пустоцвета, урожай может быть плохим.

Именинники: Игнат, Дорофей, Игорь, Константин.

18 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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