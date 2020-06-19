19 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

19 июня 2020 00:30 Алла Лысак
19 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
19 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

19 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

июня является 128 днем года, до конца года осталось 197 дней.

Какой праздник 19 июня 2020?                         

Памятные даты 19 июня, годовщины и события

В 240 году до н. э. греческий математик по длине теней доказал, что Земля не является плоской.

В 1819 году в Ливерпуль прибыль первый пароход из США, пересекший Атлантический океан.

В 1920 году в СССР создали комиссию по ликвидации безграмотности.

В 1925 году в Киеве открылась первая в мире выставка по изучению мировых пространств.

19 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 19 июня

19 июня родились французский ученый и изобретатель Блез Паскаль, американская актриса  Кэйтлин Тернер.

Какой сегодня церковный праздник

  • Иллариона Далматского. 

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки считали, что сегодня следует обязательно выйти в огород для борьбы с сорняками. Если сегодня от них не избавиться, то с травой придется бороться постоянно, верили украинцы в давние времена.  

Приметы на 19 июня

Если дует восточный ветер, ожидайте осадков. 

Хорошее время, чтобы начать рыть колодец. Но для этого украинцы сначала определяли подходящее место.

Существовал обычай на Иллариона прикладывать сковороду к земле в поисках места, где воды залегают неглубоко. Над таким местом, по поверьям, сковорода со временем намокала со стороны, которая находилась ближе к земле. 

Именинники: Илларион, Фекла, Юлия.

19 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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