19 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

19 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

19 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

1 июня является 128 днем года, до конца года осталось 197 дней.

Какой праздник 19 июня 2020?

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День независимости в Кувейте,

День революции в Алжире,

Всемирный день детского футбола,

День борьбы с сексуальным насилием.

Памятные даты 19 июня, годовщины и события

В 240 году до н. э. греческий математик по длине теней доказал, что Земля не является плоской.

В 1819 году в Ливерпуль прибыль первый пароход из США, пересекший Атлантический океан.

В 1920 году в СССР создали комиссию по ликвидации безграмотности.

В 1925 году в Киеве открылась первая в мире выставка по изучению мировых пространств.

19 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 19 июня

19 июня родились французский ученый и изобретатель Блез Паскаль, американская актриса Кэйтлин Тернер.

Какой сегодня церковный праздник

Иллариона Далматского.

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 19 июня

Наши предки считали, что сегодня следует обязательно выйти в огород для борьбы с сорняками. Если сегодня от них не избавиться, то с травой придется бороться постоянно, верили украинцы в давние времена.

Если дует восточный ветер, ожидайте осадков.

Хорошее время, чтобы начать рыть колодец. Но для этого украинцы сначала определяли подходящее место.

Существовал обычай на Иллариона прикладывать сковороду к земле в поисках места, где воды залегают неглубоко. Над таким местом, по поверьям, сковорода со временем намокала со стороны, которая находилась ближе к земле.

Именинники: Илларион, Фекла, Юлия.

19 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,