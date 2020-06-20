20 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

20 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

20 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

20 июня является 129 днем года, до конца года осталось 196 дней.

Какой праздник 20 июня 2020?

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День защиты слонов в зоопарках,

День независимости Сенегала,

День национального флага в Аргентине.

Памятные даты 20 июня, годовщины и события

В 1792 году состоялось восстание, вошедшее в историю как Великая Французская революция.

В 1840 году изобретатель Сэм Морзе получил патент на телеграф.

В 1895 году начал функционировать канал, соединяющий Балтийское и Северное моря.

В 1969 году Джимми Хендрикс получил рекордный гонорар в размере 125 000 долларов за единый выход на сцену.

В 1991 году бундестаг перенес столицу из Бонна в Берлин.

20 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 20 июня

19 июня родились австралийская актриса Николь Кидман, американский кинорежиссер, снявший «Город грехов», Роберт Родригес.

Какой сегодня церковный праздник

Феодота Анкирского

Что сегодня можно и нельзя делать

Со дня Федота наши предки, наконец, начинали купаться в водоемах. Ранее в Украине считалось, что до сегодняшнего дня вода опасна из-за злых духов, русалок и водяных.

Время возле озер можно проводить с сегодняшнего дня и до Ильи.

Приметы на 20 июня

Если на Федота идет дождь, урожай будет плохим.

Хорошая погода в этот день – символ щедрого урожая ржи.

Если гремит гром 20 июня, то плохая погода, скорее всего, продлится несколько дней.

Гром, который слышится с разных сторон, предвещает град и похолодание.

Именинники: Антонин, Богдан, Валерия, Федот.

20 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,