20 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
20 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
20 июня является 129 днем года, до конца года осталось 196 дней.
Какой праздник 20 июня 2020?
- День защиты слонов в зоопарках,
- День независимости Сенегала,
- День национального флага в Аргентине.
Памятные даты 20 июня, годовщины и события
В 1792 году состоялось восстание, вошедшее в историю как Великая Французская революция.
В 1840 году изобретатель Сэм Морзе получил патент на телеграф.
В 1895 году начал функционировать канал, соединяющий Балтийское и Северное моря.
В 1969 году Джимми Хендрикс получил рекордный гонорар в размере 125 000 долларов за единый выход на сцену.
В 1991 году бундестаг перенес столицу из Бонна в Берлин.
Кто родился 20 июня
19 июня родились австралийская актриса Николь Кидман, американский кинорежиссер, снявший «Город грехов», Роберт Родригес.
Какой сегодня церковный праздник
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Феодота Анкирского
Что сегодня можно и нельзя делать
Время возле озер можно проводить с сегодняшнего дня и до Ильи.
Приметы на 20 июня
Если на Федота идет дождь, урожай будет плохим.
Хорошая погода в этот день – символ щедрого урожая ржи.
Если гремит гром 20 июня, то плохая погода, скорее всего, продлится несколько дней.
Гром, который слышится с разных сторон, предвещает град и похолодание.
Именинники: Антонин, Богдан, Валерия, Федот.
Напомним,