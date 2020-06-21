21 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

21 июня 2020 00:30 Алла Лысак
21 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
21 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

21 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

21 июня является 130 днем года, до конца года осталось 195 дней.

Какой праздник 21 июня 2020?                         

Памятные даты 21 июня, годовщины и события

В 1893 году появилось первое в мире "чертово колесо" в Чикаго.

В 1913 году впервые в истории женщина прыгнула с парашютом с самолета. 

В 1948 году на рынке появились первые виниловые пластинки.

21 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 21 июня

21 июня родились французская писательница Франсуаза Саган (Куаре), футболист и тренер Мишель Платини.

Какой сегодня народный праздник

  • День летнего солнцестояния.

Что сегодня можно и нельзя делать 

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21 июня состоится день летнего солнцестояния, наступит самый длинный день в году и самая короткая ночь. Украинцы считали этот день особенным и важным. 

Наши предки считали, что день летнего солнцестояния необходимо провести в хорошем настроении. Энергетику можно использовать на благо, запрещено ссориться и кричать.

Приметы на 21 июня

Если возникла роса, то ожидается хороший урожай льна.

Если возникла гроза, может быть плохой сенокос. 

Утренняя гроза, к плохой погоде и порче сена. 

21 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Именинники: Василий, Ефрем, Константин, Федор.

Напомним,

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