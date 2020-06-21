21 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
21 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
21 июня является 130 днем года, до конца года осталось 195 дней.
Какой праздник 21 июня 2020?
- Национальный день в Дании,
- День аборигенов в Канаде,
- Международный день отца.
Памятные даты 21 июня, годовщины и события
В 1893 году появилось первое в мире "чертово колесо" в Чикаго.
В 1913 году впервые в истории женщина прыгнула с парашютом с самолета.
В 1948 году на рынке появились первые виниловые пластинки.
Кто родился 21 июня
21 июня родились французская писательница Франсуаза Саган (Куаре), футболист и тренер Мишель Платини.
Какой сегодня народный праздник
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День летнего солнцестояния.
Что сегодня можно и нельзя делать
Наши предки считали, что день летнего солнцестояния необходимо провести в хорошем настроении. Энергетику можно использовать на благо, запрещено ссориться и кричать.
Приметы на 21 июня
Если возникла роса, то ожидается хороший урожай льна.
Если возникла гроза, может быть плохой сенокос.
Утренняя гроза, к плохой погоде и порче сена.
Именинники: Василий, Ефрем, Константин, Федор.
Напомним,