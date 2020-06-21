21 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

21 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

21 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

21 июня является 130 днем года, до конца года осталось 195 дней.

Какой праздник 21 июня 2020?

Читайте также Вербное воскресенье 2020: дата, история праздника

Национальный день в Дании,

День аборигенов в Канаде,

Международный день отца.

Памятные даты 21 июня, годовщины и события

В 1893 году появилось первое в мире "чертово колесо" в Чикаго.

В 1913 году впервые в истории женщина прыгнула с парашютом с самолета.

В 1948 году на рынке появились первые виниловые пластинки.

21 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 21 июня

21 июня родились французская писательница Франсуаза Саган (Куаре), футболист и тренер Мишель Платини.

Какой сегодня народный праздник

День летнего солнцестояния.

Что сегодня можно и нельзя делать

21 июня состоится день летнего солнцестояния, наступит самый длинный день в году и самая короткая ночь. Украинцы считали этот день особенным и важным.

Наши предки считали, что день летнего солнцестояния необходимо провести в хорошем настроении. Энергетику можно использовать на благо, запрещено ссориться и кричать.

Приметы на 21 июня

Если возникла роса, то ожидается хороший урожай льна.

Если возникла гроза, может быть плохой сенокос.

Утренняя гроза, к плохой погоде и порче сена.

21 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Именинники: Василий, Ефрем, Константин, Федор.

Напомним,