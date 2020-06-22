22 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

22 июня 2020 00:30 Алла Лысак
22 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
22 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

22 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

22 июня является 131 днем года, до конца года осталось 194 дня.

Какой праздник 22 июня 2020?                         

Памятные даты 22 июня, годовщины и события

В 1675 году в Гринвиче король Англии основал Королевскую обсерваторию.

В 1889 году Пруссия стала первой европейской страной, которая ввела пенсию по старости.

В 1941 году немецкие войска совершили нападение на Советский Союз.

22 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 22 июня

22 июня родились писатель Эрих Мария Ремарк, американский писатель Дэн Браун, телеведущий Сергей Притула.

Какой сегодня народный праздник

  • День Кирилла.

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки считали, что 22 июня начинается настоящее лето. В день летнего солнцестояния и на следующий день украинцы старались носить одежду солнечных цветов, пребывать в отличном настроении и настраиваться на позитив.

Приметы на 22 июня

Сон, приснившийся в ночь на 22 июня, не сбудется.

Если человек родился сегодня, он будет застенчивым и привлекательным.

Гром на Кирилла предвещает продолжительную непогоду.

Вороны кричат, к дождю. 

Именинники: Кирилл, Мария, Марфа, Фекла, Александр.

22 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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