22 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
22 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
22 июня является 131 днем года, до конца года осталось 194 дня.
Какой праздник 22 июня 2020?
- День президента на Гаити,
- День армии в Конго,
- День скорби и памяти в Украине.
Памятные даты 22 июня, годовщины и события
В 1675 году в Гринвиче король Англии основал Королевскую обсерваторию.
В 1889 году Пруссия стала первой европейской страной, которая ввела пенсию по старости.
В 1941 году немецкие войска совершили нападение на Советский Союз.
Кто родился 22 июня
22 июня родились писатель Эрих Мария Ремарк, американский писатель Дэн Браун, телеведущий Сергей Притула.
Какой сегодня народный праздник
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День Кирилла.
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 22 июня
Сон, приснившийся в ночь на 22 июня, не сбудется.
Если человек родился сегодня, он будет застенчивым и привлекательным.
Гром на Кирилла предвещает продолжительную непогоду.
Вороны кричат, к дождю.
Именинники: Кирилл, Мария, Марфа, Фекла, Александр.
Напомним,