23 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
23 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
23 июня является 132 днем года, до конца года осталось 193 дня.
Какой праздник 23 июня 2020?
- День государственных служащих,
- День победы в Эстонии.
Памятные даты 23 июня, годовщины и события
В 1803 году на Сене людям продемонстрировали первое паровое судно.
В 1868 году Кристофер Шоулз изобрел первую печатную машинку, ее показали в Висконсине.
В 1917 году Центральный совет выдал первый универсал, провозгласив автономию Украины.
В 1990 году на свою историческую родину начали возвращаться крымские татары.
Кто родился 23 июня
23 июня родились певец Константин Меладзе, французский футболист Зинедин Зидан, русская поэтессе Анна Ахматова.
Какой сегодня народный праздник
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День памяти мученика Тимофея
Что сегодня можно и нельзя делать
Наши предки старались как можно больше вещей сделать в этот день с водой, они верили, что даже простое умывание дарит хорошее самочувствие.
Приметы на 23 июня
Стаи ворон в небе, к повальному мору.
Волка увидеть, к массовому падежу скота.
Если погода душная, ждите дождь.
Именинники: Антонина, Василий, Иван, Александр.
Напомним,