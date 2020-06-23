23 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

23 июня 2020 00:30 Алла Лысак
23 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
23 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

23 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

23 июня является 132 днем года, до конца года осталось 193 дня.

Какой праздник 23 июня 2020?                         

Памятные даты 23 июня, годовщины и события

В 1803 году на Сене людям продемонстрировали первое паровое судно.

В 1868 году Кристофер Шоулз изобрел первую печатную машинку, ее показали в Висконсине. 

В 1917 году Центральный совет выдал первый универсал, провозгласив автономию Украины. 

В 1990 году на свою историческую родину начали возвращаться крымские татары. 

23 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 23 июня

23 июня родились певец Константин Меладзе, французский футболист Зинедин Зидан, русская поэтессе Анна Ахматова. 

Какой сегодня народный праздник

  • День памяти мученика Тимофея

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Славяне отмечали сегодня праздник Агафены (купальницу), открывая купальный сезон. 

Наши предки старались как можно больше вещей сделать в этот день с водой, они верили, что даже простое умывание дарит хорошее самочувствие. 

Приметы на 23 июня

Стаи ворон в небе, к повальному мору.

Волка увидеть, к массовому падежу скота.

Если погода душная, ждите дождь.

Именинники: Антонина, Василий, Иван, Александр.

23 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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