25 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
25 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
25 июня является 134 днем года, до конца года остался 191 день.
Какой праздник 25 июня 2020?
- День государственности в Словении,
- День начала корейской войны,
- День витилиго,
- Всемирный день моряка.
Памятные даты 25 июня, годовщины и события
В 1783 году изобретателю Лавуазье удалось доказать, что вода представляет собой соединение водорода и кислорода.
В 1950 году Северная Корея напала на Южную Корею.
В 1967 году впервые состоялся показ передачи в прямом эфире на несколько стран.
В 1969 году состоялся самый долгий теннисный матч Уимблдона, поединок продлился 5 часов 12 минут.
Кто родился 25 июня
25 июня родились английский писатель Джордж Оруэлл, английский поп-певец Джордж Майкл.
Какой сегодня церковный праздник
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День Онуфрия Великого (Петра Афонского)
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 25 июня
Если много росы, урожай будет хорошим.
Картофель цветет, наступила пора сенокоса.
Дождь на Онуфрия, к продолжительным осадкам.
В этот день рождаются практичные и обаятельные люди, однако замкнутые, не всегда способные проявить себя.
Именинники: Анна, Андрей, Арсений, Иван, Петр.
Напомним,