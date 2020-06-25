25 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

25 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

25 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

25 июня является 134 днем года, до конца года остался 191 день.

Какой праздник 25 июня 2020?

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День государственности в Словении,

День начала корейской войны,

День витилиго,

Всемирный день моряка.

Памятные даты 25 июня, годовщины и события

В 1783 году изобретателю Лавуазье удалось доказать, что вода представляет собой соединение водорода и кислорода.

В 1950 году Северная Корея напала на Южную Корею.

В 1967 году впервые состоялся показ передачи в прямом эфире на несколько стран.

В 1969 году состоялся самый долгий теннисный матч Уимблдона, поединок продлился 5 часов 12 минут.

25 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 25 июня

25 июня родились английский писатель Джордж Оруэлл, английский поп-певец Джордж Майкл.

Какой сегодня церковный праздник

День Онуфрия Великого (Петра Афонского)

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 25 июня

Наши предки знали, что после Онуфрия начинают цвести сосны и брусника. Если появлялись стрелы у щавеля, их выламывали первым делом. В деревнях начинался сенокос, крестьяне отправлялись на поле.

Если много росы, урожай будет хорошим.

Картофель цветет, наступила пора сенокоса.

Дождь на Онуфрия, к продолжительным осадкам.

В этот день рождаются практичные и обаятельные люди, однако замкнутые, не всегда способные проявить себя.

Именинники: Анна, Андрей, Арсений, Иван, Петр.

25 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,