27 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
27 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
27 июня является 136 днем года, до конца года осталось 189 дней.
Какой праздник 27 июня 2020?
- День единства в Таджикистане,
- День работников печати (Узбекистан).
Памятные даты 27 июня, годовщины и события
В 1693 году в Лондоне вышел первый в истории женский журнал The Ladies 'Mercury.
В 1964 году в Вашингтоне торжественно открыли памятник Тарасу Шевченко.
В 1969 году представители ЛГБТ-сообщества впервые вступили в борьбу за свои права с полицейскими.
В 1998 году американец Джордж совершил прижок с парашютом в возрасте 97 лет, став рекордсменом.
Кто родился 27 июня
27 июня родились певица Алсу, серебряный призер Евровидения-2000, французская актриса из «Истории Адель» Изабель Аджани.
Какой сегодня церковный праздник
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День святого Елисея
Что сегодня можно и нельзя делать
Хозяйки старались поставить на стол гречку, она выступала символом богатства и процветания.
Приметы на 27 июня
Если идет дождь, непогода продлится еще 7 недель.
Нашествие комаров, к отличному грибному урожаю.
Именинники: Георгий, Мефодий, Мстислав.
Напомним,