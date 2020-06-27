27 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

27 июня 2020 00:30 Алла Лысак
27 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
27 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

27 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

27 июня является 136 днем года, до конца года осталось 189 дней.

Какой праздник 27 июня 2020?   

Памятные даты 27 июня, годовщины и события

В 1693 году в Лондоне вышел первый в истории женский журнал The Ladies 'Mercury.

В 1964 году в Вашингтоне торжественно открыли памятник Тарасу Шевченко.

В 1969 году представители ЛГБТ-сообщества впервые вступили в борьбу за свои права с полицейскими. 

В 1998 году американец Джордж совершил прижок с парашютом в возрасте 97 лет, став рекордсменом. 

27 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 27 июня 

27 июня родились певица Алсу, серебряный призер Евровидения-2000, французская актриса из «Истории Адель» Изабель Аджани.

Какой сегодня церковный праздник

  • День святого Елисея

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки молились Елисею, прося исцеления, а также возможности увидеть свое будущее. День украинцы считали чудотворным, достаточно поверить в то, что жизнь станет лучше, а неприятности останутся в прошлом.

Хозяйки старались поставить на стол гречку, она выступала символом богатства и процветания.

Приметы на 27 июня

Если идет дождь, непогода продлится еще 7 недель.

Нашествие комаров, к отличному грибному урожаю.

Именинники: Георгий, Мефодий, Мстислав. 

27 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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