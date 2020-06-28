28 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

28 июня 2020 00:30 Алла Лысак
28 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
28 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

28 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

28 июня является 137 днем года, до конца года осталось 188 дней.

Какой праздник 28 июня 2020?   

Памятные даты 28 июня, годовщины и события

В 1569 году современные Литва и Польша заключили Люблинскую унию.

В 1914 году началась Первая мировая война.

В 1919 году конец Первой мировой войне положил Версальский договор.

В 1922 году была создана прокуратура Украины. 

28 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 28 июня 

28 июня родились французский писатель и философ  Жан Жак Руссо, основатель PayPal, SpaceX, Tesla Motors  Илон Маск. 

Какой сегодня церковный праздник

  • День святого Вит 

Что сегодня можно и нельзя делать 

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В народе в этот день наши предки молились Виту, чтобы избавиться от болезней и быть здоровым весь год до следующего праздника. 

Однако в это же время стоит быть осторожным со своим здоровьем, не заниматься делами, которые могут спровоцировать травмы или повреждения. Украинцы считали 28 июня несчастливым днем и никогда не ходили сегодня на водоемы или в лес, опасаясь нечистых сил.

Приметы на 28 июня

Сны, приснившиеся сегодня, исполняются.

Если утром много росы, год будет урожайным.

Утром стелется туман, к скорым дождям.

Если кузнечики громко трещат, будут осадки. 

Именинники: Григорий, Ефрем, Касьян, Федор. 

28 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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