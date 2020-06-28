28 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
28 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
28 июня является 137 днем года, до конца года осталось 188 дней.
Какой праздник 28 июня 2020?
- День Конституции в Украине,
- День памяти Познанского июня (Польша).
Памятные даты 28 июня, годовщины и события
В 1569 году современные Литва и Польша заключили Люблинскую унию.
В 1914 году началась Первая мировая война.
В 1919 году конец Первой мировой войне положил Версальский договор.
В 1922 году была создана прокуратура Украины.
Кто родился 28 июня
28 июня родились французский писатель и философ Жан Жак Руссо, основатель PayPal, SpaceX, Tesla Motors Илон Маск.
Какой сегодня церковный праздник
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День святого Вит
Что сегодня можно и нельзя делать
Однако в это же время стоит быть осторожным со своим здоровьем, не заниматься делами, которые могут спровоцировать травмы или повреждения. Украинцы считали 28 июня несчастливым днем и никогда не ходили сегодня на водоемы или в лес, опасаясь нечистых сил.
Приметы на 28 июня
Сны, приснившиеся сегодня, исполняются.
Если утром много росы, год будет урожайным.
Утром стелется туман, к скорым дождям.
Если кузнечики громко трещат, будут осадки.
Именинники: Григорий, Ефрем, Касьян, Федор.
Напомним,