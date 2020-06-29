29 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
29 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
29 июня является 138 днем года, до конца года осталось 187 дней.
Какой праздник 29 июня 2020?
- День независимости (Сейшельские острова).
Памятные даты 29 июня, годовщины и события
В 1916 году впервые в воздух поднялся самолет Боинг.
В 1945 году Закарпатье присоединилось к УССР согласно договору между СССР и Чехословакией.
В 1964 году создали пульт дистанционного управления телевизором.
Кто родился 29 июня
29 июня родились английский музыкант Иэн Пэйс, французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель и летчик.
Какой сегодня церковный праздник
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Тихона
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 29 июня
Если возник туман, к урожаю грибов.
Кузнечики ведут себя тихо, ожидайте непогоды.
Воробьи весело летают, значит, день будет солнечным.
Именинники: Тихон.
Напомним,