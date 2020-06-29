29 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

29 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

29 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

29 июня является 138 днем года, до конца года осталось 187 дней.

Какой праздник 29 июня 2020?

Памятные даты 29 июня, годовщины и события

В 1916 году впервые в воздух поднялся самолет Боинг.

В 1945 году Закарпатье присоединилось к УССР согласно договору между СССР и Чехословакией.

В 1964 году создали пульт дистанционного управления телевизором.

Кто родился 29 июня

29 июня родились английский музыкант Иэн Пэйс, французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель и летчик.

Какой сегодня церковный праздник

Тихона

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 29 июня

До дня Тихона наши предки старались высадить все сельскохозяйственные культуры. Кроме того, многие в этот день удобряли почву, чтобы урожай был обильным. Хозяйки вечером собирали за большим столом тех, кто работал в поле, угощали вином.

Если возник туман, к урожаю грибов.

Кузнечики ведут себя тихо, ожидайте непогоды.

Воробьи весело летают, значит, день будет солнечным.

Именинники: Тихон.

Напомним,