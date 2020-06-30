30 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
30 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
30 июня является 139 днем года, до конца года осталось 186 дней.
Какой праздник 30 июня 2020?
- День армии в Гватемале,
- День революции в Судане,
- Международный день астероида.
Памятные даты 30 июня, годовщины и события
В 1894 году открыли разводной лондонский мост.
В 1908 году в Сибири упал объект, получивший название Тунгусского метеорита.
В 1947 году в Германии начало свою деятельность общество Т. Шевченко.
В 1991 году появился Национальный меджлис (парламент) крымских татар.
В 1997 году в Англии опубликовали первую книгу о Гарри Поттере.
Кто родился 30 июня
30 июня родились американский боксер Майк Тайсон, знаменитый американский пловец Майкл Фелпс.
Какой сегодня церковный праздник
-
День памяти Мануила
Что сегодня можно и нельзя делать
Украинцы верили, что 30 июня максимально просто угодить в ловушки нечистых сил, поэтому старались держаться подальше от воды и костров, а также не впускали домой бездомных животных.
Приметы на 30 июня
Гроза на Мануила символизирует прекрасный урожай.
Багровый закат, к непогоде.
Радуга появилась на небе, значит, обойдется без облаков.
Если закат красный, возможен сильный ветер.
Именинники: Валерия.
Напомним,