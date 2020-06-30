30 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

30 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

30 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

30 июня является 139 днем года, до конца года осталось 186 дней.

Какой праздник 30 июня 2020?

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День армии в Гватемале,

День революции в Судане,

Международный день астероида.

Памятные даты 30 июня, годовщины и события

В 1894 году открыли разводной лондонский мост.

В 1908 году в Сибири упал объект, получивший название Тунгусского метеорита.

В 1947 году в Германии начало свою деятельность общество Т. Шевченко.

В 1991 году появился Национальный меджлис (парламент) крымских татар.

В 1997 году в Англии опубликовали первую книгу о Гарри Поттере.

30 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / открытый источник

Кто родился 30 июня

30 июня родились американский боксер Майк Тайсон, знаменитый американский пловец Майкл Фелпс.

Какой сегодня церковный праздник

День памяти Мануила

Что сегодня можно и нельзя делать

В день Мануила наши предки следили за васильками и кувшинками, которые начинали появляться в лесах и на водоемах.

Украинцы верили, что 30 июня максимально просто угодить в ловушки нечистых сил, поэтому старались держаться подальше от воды и костров, а также не впускали домой бездомных животных.

Приметы на 30 июня

Гроза на Мануила символизирует прекрасный урожай.

Багровый закат, к непогоде.

Радуга появилась на небе, значит, обойдется без облаков.

Если закат красный, возможен сильный ветер.

Именинники: Валерия.

30 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / открытый источник

Напомним,