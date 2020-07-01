1 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
1 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
1 июля является 183 днем года, до конца года осталось 183 дня.
Какой праздник 1 июля 2020?
- День архитектуры в Украине,
- День ВМС Турции.
Памятные даты 1 июля, годовщины и события
В 1200 году появились первые солнечные очки.
В 1858 году Чарльз Дарвин презентовал свою теорию эволюции.
В 1911 году ученые впервые использовали слово витамин для обозначения витаминов А и В.
В 1915 году в кино впервые показали обнаженную натуру.
Кто родился 1 июля
1 июля родились первая жена принца Чарльза, принцесса Уэльская Диана, американская актриса Лив Тайлер.
Какой сегодня церковный праздник
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День Ярила
Что сегодня можно и нельзя делать
Кроме того, в древние времена люди считали, что в день Ярила случаются сверхъестественные вещи. Например, появляются отверстия в земле, которые ведут на противоположную часть света, или появляются пропавшие, давно умершие родственники и близкие.
Солнце якобы замедляло свой ход, что позволяло открыть двери в потусторонний мир. Запрещено тратить много денег, жаловаться и хвастаться.
Приметы на 1 июля
Если утром возник туман, будет солнечно.
Нет росы, следует ждать дождя.
Если кувшинки не видно над водой, вечером будут осадки.
Именинники: Леонтий, Роман.
Напомним,