1 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

1 июля 2020 00:30 Алла Лысак
1 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
1 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

1 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

1 июля является 183 днем года, до конца года осталось 183 дня.

Какой праздник 1 июля 2020?   

Памятные даты 1 июля, годовщины и события

В 1200 году появились первые солнечные очки.

В 1858 году Чарльз Дарвин презентовал свою теорию эволюции.

В 1911 году ученые впервые использовали слово витамин для обозначения витаминов А и В.

В 1915 году в кино впервые показали обнаженную натуру. 

1 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 1 июля

1 июля родились первая жена принца Чарльза, принцесса Уэльская Диана, американская актриса Лив Тайлер.

Какой сегодня церковный праздник

  • День Ярила 

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки верили, что с дня Ярила необходимо начинать сенокос и собирать лекарственные травы на опушке леса. 

Кроме того, в древние времена люди считали, что в день Ярила случаются сверхъестественные вещи. Например, появляются отверстия в земле, которые ведут на противоположную часть света, или появляются пропавшие, давно умершие родственники и близкие.

Солнце якобы замедляло свой ход, что позволяло открыть двери в потусторонний мир. Запрещено тратить много денег, жаловаться и хвастаться.  

Приметы на 1 июля

Если утром возник туман, будет солнечно.

Нет росы, следует ждать дождя.

Если кувшинки не видно над водой, вечером будут осадки. 

Именинники:  Леонтий, Роман.

1 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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