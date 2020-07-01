1 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

1 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

1 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

1 июля является 183 днем года, до конца года осталось 183 дня.

Какой праздник 1 июля 2020?

Читайте также Вербное воскресенье 2020: дата, история праздника

День архитектуры в Украине,

День ВМС Турции.

Памятные даты 1 июля, годовщины и события

В 1200 году появились первые солнечные очки.

В 1858 году Чарльз Дарвин презентовал свою теорию эволюции.

В 1911 году ученые впервые использовали слово витамин для обозначения витаминов А и В.

В 1915 году в кино впервые показали обнаженную натуру.

1 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 1 июля

1 июля родились первая жена принца Чарльза, принцесса Уэльская Диана, американская актриса Лив Тайлер.

Какой сегодня церковный праздник

День Ярила

Что сегодня можно и нельзя делать

Наши предки верили, что с дня Ярила необходимо начинать сенокос и собирать лекарственные травы на опушке леса.

Кроме того, в древние времена люди считали, что в день Ярила случаются сверхъестественные вещи. Например, появляются отверстия в земле, которые ведут на противоположную часть света, или появляются пропавшие, давно умершие родственники и близкие.

Солнце якобы замедляло свой ход, что позволяло открыть двери в потусторонний мир. Запрещено тратить много денег, жаловаться и хвастаться.

Приметы на 1 июля

Если утром возник туман, будет солнечно.

Нет росы, следует ждать дождя.

Если кувшинки не видно над водой, вечером будут осадки.

Именинники: Леонтий, Роман.

1 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,