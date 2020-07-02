2 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
2 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
2 июля является 184 днем года, до конца года осталось 182 дня.
Какой праздник 2 июля 2020?
- День налоговой службы в Украине,
- Всемирный день НЛО,
- День спортивного журналиста.
Памятные даты 2 июля, годовщины и события
В 1900 году прусский офицер сконструировал первый в мире дирижабль.
В 1901 году около 400 человек стали жертвами жары в Нью-Йорке, температура поднялась до 43, 3 градуса.
В 1947 году неофициально НЛО потерпел крушение в городе Розуэлл (США).
Кто родился 2 июля
2 июля родились актриса и модель Джерри Холл, американский певец Пол Уильямс.
Какой сегодня церковный праздник
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День Зосимы
Что сегодня можно и нельзя делать
Запрещено грустить, злиться и брать деньги в долг.
Приметы на 2 июля
Если пчелы спрятались в улья, погода испортится.
Пчелы сонные сегодня, ожидайте похолодания.
Если пчелы сидят на стенках ульев, день будет жарким.
Именинники: Иван, Мария.
Напомним,