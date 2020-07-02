2 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

2 июля 2020 00:20 Алла Лысак
2 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
2 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

2 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

2 июля является 184 днем года, до конца года осталось 182 дня.

Какой праздник 2 июля 2020?   

Памятные даты 2 июля, годовщины и события

В 1900 году прусский офицер сконструировал первый в мире дирижабль.

В 1901 году около 400 человек стали жертвами жары в Нью-Йорке, температура поднялась до 43, 3 градуса. 

В 1947 году неофициально НЛО потерпел крушение в городе Розуэлл (США).  

2 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 2 июля

2 июля родились актриса и модель Джерри Холл, американский певец Пол Уильямс. 

Какой сегодня церковный праздник

  • День Зосимы

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки знали, что 2 июля устанавливается самая жаркая погода. В это время активно созревала пшеница, заготавливалось сено для скота. Украинцы в этот день старались не употреблять пищу животного происхождения.

Запрещено грустить, злиться и брать деньги в долг. 

Приметы на 2 июля

Если пчелы спрятались в улья, погода испортится.

Пчелы сонные сегодня, ожидайте похолодания.

Если пчелы сидят на стенках ульев, день будет жарким. 

Именинники:  Иван, Мария.

2 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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