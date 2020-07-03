3 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
3 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
3 июля является 185 днем года, до конца года осталось 181 день.
Какой праздник 3 июля 2020?
- День независимости Беларуси.
Памятные даты 3 июля, годовщины и события
1841 году английский астроном Джон Адамс открыл планету Нептун.
В 1928 году в продаже появились первые телевизоры, которые стоили 75 долларов.
В 1996 году Борис Ельцин победил во втором туре президентских выборов в России.
Кто родился 3 июля
3 июля родились американский актер Том Круз, интернет журналист и основатель Wikileaks Джулиан.
Какой сегодня церковный праздник
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День Мефодия
Что сегодня можно и нельзя делать
Запрещено в этот день ссориться с близкими и выбрасывать остатки со стола
Приметы на 3 июля
Муравьи собираются вместе, к дождю и ветру.
Если паук ремонтирует паутину, значит, погода установится хорошая.
Пошел дождь 3 июля, сорок дней еще идти не будет.
Именинники: Афанасий, Глеб, Инна, Мефодий, Михаил, Мина, Римма.
Напомним,