3 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

3 июля 2020 00:30 Алла Лысак
3 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
3 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

3 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

3 июля является 185 днем года, до конца года осталось 181 день.

Какой праздник 3 июля 2020?   

Памятные даты 3 июля, годовщины и события

1841 году английский астроном Джон Адамс открыл планету Нептун.

В 1928 году в продаже появились первые телевизоры, которые стоили 75 долларов. 

В 1996 году Борис Ельцин победил во втором туре президентских выборов в России. 

3 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 3 июля

3 июля родились американский актер Том Круз, интернет журналист и основатель Wikileaks Джулиан.

Какой сегодня церковный праздник

  • День Мефодия

Что сегодня можно и нельзя делать 

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День памяти святого Мефодия отмечается ежегодно 3 июля. Наши предки старались в этот день прийти домой с добычей из перепелов, поскольку таким образом можно обеспечить себе достаток и материального благополучие. 

Запрещено в этот день ссориться с близкими и выбрасывать остатки со стола 

Приметы на 3 июля

Муравьи собираются вместе, к дождю и ветру.

Если паук ремонтирует паутину, значит, погода установится хорошая.

Пошел дождь 3 июля, сорок дней еще идти не будет. 

Именинники: Афанасий, Глеб, Инна, Мефодий, Михаил, Мина, Римма.

3 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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