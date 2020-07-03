3 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

3 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

3 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

3 июля является 185 днем года, до конца года осталось 181 день.

Какой праздник 3 июля 2020?

Памятные даты 3 июля, годовщины и события

1841 году английский астроном Джон Адамс открыл планету Нептун.

В 1928 году в продаже появились первые телевизоры, которые стоили 75 долларов.

В 1996 году Борис Ельцин победил во втором туре президентских выборов в России.

3 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 3 июля

3 июля родились американский актер Том Круз, интернет журналист и основатель Wikileaks Джулиан.

Какой сегодня церковный праздник

День Мефодия

Что сегодня можно и нельзя делать

День памяти святого Мефодия отмечается ежегодно 3 июля. Наши предки старались в этот день прийти домой с добычей из перепелов, поскольку таким образом можно обеспечить себе достаток и материального благополучие.

Запрещено в этот день ссориться с близкими и выбрасывать остатки со стола

Приметы на 3 июля

Муравьи собираются вместе, к дождю и ветру.

Если паук ремонтирует паутину, значит, погода установится хорошая.

Пошел дождь 3 июля, сорок дней еще идти не будет.

Именинники: Афанасий, Глеб, Инна, Мефодий, Михаил, Мина, Римма.

3 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,