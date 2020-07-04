4 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

4 июля 2020 00:30 Алла Лысак
4 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
4 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

4 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

4 июля является 186 днем года, до конца года осталось 180 дней.

Какой праздник 4 июля 2020?   

Памятные даты 4 июля, годовщины и события

В 1631 году в Париже открылось первое агентство занятости.

В 1776 году США стали независимыми от Великобритании.

В 1886 году в Нью-Йорк доставили статую Свободы.

В 1991 году в Киеве вышел первый номер газеты «Украина молодая».

4 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 4 июля

4 июля родились английский географ Джордж Эверест, американский актер и политический деятель Джордж Мерфи.

Какой сегодня церковный праздник

  • Ульянов день

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки знали, что на Ульянов день уже можно собирать липовый цвет, чтобы варить отвары и снадобья для лечения. 

Приметы на 4 июля

Липа, собранная сегодня, способна избавить от сглаза.

Если липа засохла, к неприятностям.

Наши предки сегодня боролись с мучнистой росой, поражающей растения.

Именинники: Терентий, Юлиан (Юлий), Юлия. 

4 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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