4 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
4 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
4 июля является 186 днем года, до конца года осталось 180 дней.
Какой праздник 4 июля 2020?
- День судебно-медицинского эксперта (судмедэксперта) в Украине,
- День независимости США.
Памятные даты 4 июля, годовщины и события
В 1631 году в Париже открылось первое агентство занятости.
В 1776 году США стали независимыми от Великобритании.
В 1886 году в Нью-Йорк доставили статую Свободы.
В 1991 году в Киеве вышел первый номер газеты «Украина молодая».
Кто родился 4 июля
4 июля родились английский географ Джордж Эверест, американский актер и политический деятель Джордж Мерфи.
Какой сегодня церковный праздник
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Ульянов день
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 4 июля
Липа, собранная сегодня, способна избавить от сглаза.
Если липа засохла, к неприятностям.
Наши предки сегодня боролись с мучнистой росой, поражающей растения.
Именинники: Терентий, Юлиан (Юлий), Юлия.
Напомним,