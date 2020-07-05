5 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
5 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
5 июля является 187 днем года, до конца года осталось 179 дней.
Какой праздник 5 июля 2020?
- День детей в Аргентине,
- День Кирилла и Мефодия.
Памятные даты 5 июля, годовщины и события
В 1841 году англичанин Томас Кук открыл первое в мире туристическое агентство.
В 1954 году вышел в эфир премьерный выпуск новостей BBC.
В 1962 году Алжир получил независимость после 132 лет колониального правления Франции.
В 1996 году на концерте Робби Уильямса зафиксировали рекордный крик толпы.
Кто родился 5 июля
5 июля родились первая клонированная овца Долли, французская актриса Ева Грин.
Какой сегодня церковный праздник
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День памяти Евсевия
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 5 июля
- Если днем идет дождь, урожай будет хорошим.
- Установилась жара, значит, в декабре будут морозы.
- Если месяц на небе ярко светит, осенью будете жить в достатке.
Именинники: Галактион, Зина, Юлиан.
Напомним,