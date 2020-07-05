5 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

5 июля 2020 00:30 Алла Лысак
5 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
5 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

5 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

5 июля является 187 днем года, до конца года осталось 179 дней.

Какой праздник 5 июля 2020?   

Памятные даты 5 июля, годовщины и события

В 1841 году англичанин Томас Кук открыл первое в мире туристическое агентство.

В 1954 году вышел в эфир премьерный выпуск новостей BBC. 

В 1962 году Алжир получил независимость после 132 лет колониального правления Франции.

В 1996 году на концерте Робби Уильямса зафиксировали рекордный крик толпы. 

5 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 5 июля

5 июля родились первая клонированная овца Долли, французская актриса Ева Грин. 

Какой сегодня церковный праздник

  • День памяти Евсевия

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки сегодня посвящали время духовному исцелению души и тела. Некоторые отправлялись в лес за целебными травами, кроме того,  собирали сырье для изготовления банных веников, веря, что они способны излечить. 

Приметы на 5 июля

  • Если днем идет дождь, урожай будет хорошим.
  • Установилась жара, значит, в декабре будут морозы. 
  • Если месяц на небе ярко светит, осенью будете жить в достатке.

Именинники: Галактион, Зина, Юлиан. 

5 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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