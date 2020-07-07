7 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

7 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

7 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

7 июля является 189 днем года, до конца года осталось 177 дней.

Какой праздник 7 июля 2020?

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Ивана Купала в Украине.

Памятные даты 7 июля, годовщины и события

В 1891 году появились чеки, которые стали прообразом кредитных карт.

В 1938 году в СССР состоялась телевизионная передача.

В 1941 году в ходе Второй мировой войны началась оборона Киева.

В 2009 году в последний путь провели Майкла Джексона.

7 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 7 июля

7 июля родились известный художник-авангардист Марк Шагал, ударник группы The Beatles Ринго Старр.

Какой сегодня церковный праздник

Рождество Иоанна Предтечи

Что сегодня можно и нельзя делать

Наши предки старались не купаться в открытых водоемах, опасаясь разнообразной нечисти (русалок, леших и домовых), которые могут утащить на дно или в чащу. Беременных, детей и пожилых людей призывали остаться в этот вечер дома.

Украинцы накануне Ивана Купала не давали деньги в долг и не поднимали любые материальные ценности с земли.

Приметы на 7 июля

Сильный запах травы, к дождю.

Роса утром появилась, ожидайте хорошего урожая огурцов.

Много звезд на Ивана Купала, к урожаю грибов.

Именинники:Антон (Антоний), Иван, Яков.

7 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,