7 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
7 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
7 июля является 189 днем года, до конца года осталось 177 дней.
Какой праздник 7 июля 2020?
- Ивана Купала в Украине.
Памятные даты 7 июля, годовщины и события
В 1891 году появились чеки, которые стали прообразом кредитных карт.
В 1938 году в СССР состоялась телевизионная передача.
В 1941 году в ходе Второй мировой войны началась оборона Киева.
В 2009 году в последний путь провели Майкла Джексона.
Кто родился 7 июля
7 июля родились известный художник-авангардист Марк Шагал, ударник группы The Beatles Ринго Старр.
Какой сегодня церковный праздник
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Рождество Иоанна Предтечи
Что сегодня можно и нельзя делать
Украинцы накануне Ивана Купала не давали деньги в долг и не поднимали любые материальные ценности с земли.
Приметы на 7 июля
Сильный запах травы, к дождю.
Роса утром появилась, ожидайте хорошего урожая огурцов.
Много звезд на Ивана Купала, к урожаю грибов.
Именинники:Антон (Антоний), Иван, Яков.
Напомним,