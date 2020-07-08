8 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

8 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

8 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

8 июля является 190 днем года, до конца года осталось 176 дней.

Какой праздник 8 июля 2020?

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День независимости в Южном Судане.

Памятные даты 8 июля, годовщины и события

В 1497 году Васко да Гама отправился на корабле из Европы в Индию.

В 1709 году произошла Полтавская битва, решившая судьбу Великой Северной войны.

В 1796 году впервые выдали паспорт гражданина США.

в 1944 году в СССР ввели звание Мать-героиня.

8 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 8 июля

8 июля родились американский бизнесмен и первым в мире долларовый миллиардер Джон Рокфеллер, певица Жанна Фриске.

Какой сегодня церковный праздник

Петра и Февронии

Что сегодня можно и нельзя делать

Наши предки с этого дня начинали отсчет к осени, по народным поверьям, еще сорок дней должно быть тепло, а затем наступали холода.

В прежние времена в Украине именно 8 июля праздновали день влюбленных.

Именно в связи с этим и существуют многочисленные запреты для пар и супругов, не ссорить сегодня, не обманывать друг друга, не злиться, иначе следующий год союз может и не пережить. Влюбленные должны провести время вместе.

Приметы на 8 июля

Если вся семья выйдет в поле работать, будет достаток.

Стоит засуха на Петра, значит, не стоит ждать урожая грибов.

Мыши уже едят сено, покос будет плохим.

8 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Именинники: Давид, Иван, Тихон.

Напомним,