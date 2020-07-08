8 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
8 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
8 июля является 190 днем года, до конца года осталось 176 дней.
Какой праздник 8 июля 2020?
- День независимости в Южном Судане.
Памятные даты 8 июля, годовщины и события
В 1497 году Васко да Гама отправился на корабле из Европы в Индию.
В 1709 году произошла Полтавская битва, решившая судьбу Великой Северной войны.
В 1796 году впервые выдали паспорт гражданина США.
в 1944 году в СССР ввели звание Мать-героиня.
Кто родился 8 июля
8 июля родились американский бизнесмен и первым в мире долларовый миллиардер Джон Рокфеллер, певица Жанна Фриске.
Какой сегодня церковный праздник
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Петра и Февронии
Что сегодня можно и нельзя делать
В прежние времена в Украине именно 8 июля праздновали день влюбленных.
Именно в связи с этим и существуют многочисленные запреты для пар и супругов, не ссорить сегодня, не обманывать друг друга, не злиться, иначе следующий год союз может и не пережить. Влюбленные должны провести время вместе.
Приметы на 8 июля
Если вся семья выйдет в поле работать, будет достаток.
Стоит засуха на Петра, значит, не стоит ждать урожая грибов.
Мыши уже едят сено, покос будет плохим.
Именинники: Давид, Иван, Тихон.
Напомним,