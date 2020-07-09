9 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

9 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

9 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

9 июля является 191 днем года, до конца года осталось 175 дней.

Какой праздник 9 июля 2020?

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День дипломатов в Азербайджане,

День независимости Южного Судана.

Памятные даты 9 июля, годовщины и события

В 1877 году Спенсер Гор выиграл финал первого Уимблдонского турнира.

В 1972 года на территории Украины осуществили первый ядерный взрыв в промышленных целях в Харьковской области.

В 1957 году химики открыли 102-й элемент периодической системы — Нобелий.

В 2006 году состоялся финал чемпионата мира по Футболу в Германии, победу одержала Италия.

9 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 9 июля

9 июля родились российская актриса Лия Ахеджакова, американские актеры Крис Купер, Том Хэнкс.

Какой сегодня церковный праздник

Давида Солунского

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 9 июля

На Давида Солунского наши предки старались выделить время на поход в лес по ягоды. Существовало поверье, что листья земляники, собранные вместе с ягодами, подойдут для различных целебных средств. Высушенные листья добавляли в чай, чтобы восстановить силы и улучшить самочувствие.

Если жарко, такая погода продержится еще 40 дней.

Возникла засуха, грибов не будет до самой осени.

Если мыши начали есть сено, покос будет плохим.

Солнце на Давила символизирует хорошую погоду до осени.

9 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Именинники: Давид, Иван, Тихон.

Напомним,