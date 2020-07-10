10 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
10 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
10 июля является 192 днем года, до конца года осталось 174 дня.
Какой праздник 10 июля 2020?
- День армии в Мавритании,
- День флага в Монголии,
- День натто (блюдо) в Японии.
Памятные даты 10 июля, годовщины и события
В 1661 году закончилась битва освободительной войны 1648-1654 годов под Берестечком.
В 1925 году в США начался суд над преподавателем, который на своих лекциях излагал теорию Чарльза Дарвина.
В 1938 году экипаж американцев облетел на самолете земной шар за 91 час.
В 1985 году произошла авиационная крупнейшая авария в СССР.
Кто родился 10 июля
10 июля родились украинский дизайнер Михаил Воронин, популярный танцовщик Влад Яма.
Какой сегодня церковный праздник
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Памяти Самсона
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 10 июля
Если на листьях конского щавеля образовались капли сока, скоро пойдет дождь.
Курчавые облака с севера, к засухе.
Дождь на Самсона пошел, значит, осадки продлятся до Бабьего лета.
Если облака идут с запада, готовьтесь к ухудшению погоды.
Именинники: Георгий, Юрий, Егор, Иван, Жанна.
Напомним,