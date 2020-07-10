10 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

10 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

10 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

10 июля является 192 днем года, до конца года осталось 174 дня.

Какой праздник 10 июля 2020?

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День армии в Мавритании,

День флага в Монголии,

День натто (блюдо) в Японии.

Памятные даты 10 июля, годовщины и события

В 1661 году закончилась битва освободительной войны 1648-1654 годов под Берестечком.

В 1925 году в США начался суд над преподавателем, который на своих лекциях излагал теорию Чарльза Дарвина.

В 1938 году экипаж американцев облетел на самолете земной шар за 91 час.

В 1985 году произошла авиационная крупнейшая авария в СССР.

10 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 10 июля

10 июля родились украинский дизайнер Михаил Воронин, популярный танцовщик Влад Яма.

Какой сегодня церковный праздник

Памяти Самсона

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 10 июля

В этот день наши предки старались не врать, не подбирать с земли монеты и не смотреть на себя в зеркало длительное время. Хозяюшки предпочитали не добавлять к стирке красные вещи.

Если на листьях конского щавеля образовались капли сока, скоро пойдет дождь.

Курчавые облака с севера, к засухе.

Дождь на Самсона пошел, значит, осадки продлятся до Бабьего лета.

Если облака идут с запада, готовьтесь к ухудшению погоды.

Именинники: Георгий, Юрий, Егор, Иван, Жанна.

10 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,