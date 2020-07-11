11 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
11 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
11 июля является 193 днем года, до конца года осталось 173 дня.
Какой праздник 11 июля 2020?
- Всемирный день шоколада,
- День народной революции в Монголии.
Памятные даты 11 июля, годовщины и события
В 1804 году в США состоялась самая известная дуэль.
В 1897 году Арктику впервые исследовали с помощью аэростата.
В 1960 году на Донецком заводе ввели в эксплуатацию самую большую установку непрерывного разлива стали.
Кто родился 11 июля
11 июля родились основатель компании Armani Джорджио Армани, американский гитарист Bon Jovi Ричи Самбора.
Какой сегодня церковный праздник
-
Икона Божией Матери: «Троеручица»
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 11 июля
Кукушка замолчала, зима будет ранней.
Если упал лист, в августе упадет два.
Запел соловей, к теплой осени.
Именинники: Герман, Иван, Павел, Сергей.
Напомним,