11 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

11 июля 2020 00:30 Алла Лысак
11 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
11 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

11 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

11 июля является 193 днем года, до конца года осталось 173 дня.

Какой праздник 11 июля 2020?    

Памятные даты 11 июля, годовщины и события

В 1804 году в США состоялась самая известная дуэль.

В 1897 году Арктику впервые исследовали с помощью аэростата.

В 1960 году на Донецком заводе ввели в эксплуатацию самую большую установку непрерывного разлива стали. 

11 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 11 июля

11 июля родились основатель компании Armani Джорджио Армани, американский гитарист Bon Jovi Ричи Самбора.

Какой сегодня церковный праздник

  • Икона Божией Матери: «Троеручица»

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Старайтесь не ссориться, не конфликтовать без повода, посвятите время духовному росту. 

Приметы на 11 июля

Кукушка замолчала, зима будет ранней.

Если упал лист, в августе упадет два.

Запел соловей, к теплой осени. 

11 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Именинники:  Герман, Иван, Павел, Сергей.

Напомним,

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