12 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

12 июля 2020 00:30 Алла Лысак
12 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
12 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

12 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

12 июля является 194 днем года, до конца года осталось 172 дня.

Какой праздник 12 июля 2020?     

Памятные даты 12 июля, годовщины и события

В 1783 году в Санкт-Петербурге открыли Мариинский театр.

В 1917 году в Первой мировой войне впервые использовали химическое оружие, газ иприт.

В 1943 году состоялось танковое сражение на Курской дуге.

В 1962 году группа Rolling Stones дала первый концерт.

12 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 12 июля

12 июля родились древнеримский правитель Юлий Цезарь, американский гитарист Джон Петруччи. 

Какой сегодня церковный праздник

  • Петра и Павла

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Праздник Петра и Павла в народе считали днем солнца. С этого момента люди устраивали ярмарки, которые назывались Петровскими. Старшее поколение приступало к работе на поле. Наши предки верили, что необходимо умыться сегодня из трех родников

Приметы на 12 июля

Идет дождь, мокрым и сенокос будет.

Если дождь несколько раз пускался, к богатому урожаю.

Кукушка кует после Петрова дня, значит, лето будет долгим. 

Соловей еще несколько дней поет, зима начнется не скоро. 

Именинники:  Павел, Петр. 

12 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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