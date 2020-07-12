12 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

12 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

12 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

12 июля является 194 днем года, до конца года осталось 172 дня.

Какой праздник 12 июля 2020?

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День хиджаба и целомудрия в Иране,

Всемирный день бортпроводника.

Памятные даты 12 июля, годовщины и события

В 1783 году в Санкт-Петербурге открыли Мариинский театр.

В 1917 году в Первой мировой войне впервые использовали химическое оружие, газ иприт.

В 1943 году состоялось танковое сражение на Курской дуге.

В 1962 году группа Rolling Stones дала первый концерт.

12 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 12 июля

12 июля родились древнеримский правитель Юлий Цезарь, американский гитарист Джон Петруччи.

Какой сегодня церковный праздник

Петра и Павла

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 12 июля

Праздник Петра и Павла в народе считали днем солнца. С этого момента люди устраивали ярмарки, которые назывались Петровскими. Старшее поколение приступало к работе на поле. Наши предки верили, что необходимо умыться сегодня из трех родников

Идет дождь, мокрым и сенокос будет.

Если дождь несколько раз пускался, к богатому урожаю.

Кукушка кует после Петрова дня, значит, лето будет долгим.

Соловей еще несколько дней поет, зима начнется не скоро.

Именинники: Павел, Петр.

12 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,