12 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
12 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
12 июля является 194 днем года, до конца года осталось 172 дня.
Какой праздник 12 июля 2020?
- День хиджаба и целомудрия в Иране,
- Всемирный день бортпроводника.
Памятные даты 12 июля, годовщины и события
В 1783 году в Санкт-Петербурге открыли Мариинский театр.
В 1917 году в Первой мировой войне впервые использовали химическое оружие, газ иприт.
В 1943 году состоялось танковое сражение на Курской дуге.
В 1962 году группа Rolling Stones дала первый концерт.
Кто родился 12 июля
12 июля родились древнеримский правитель Юлий Цезарь, американский гитарист Джон Петруччи.
Какой сегодня церковный праздник
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Петра и Павла
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 12 июля
Идет дождь, мокрым и сенокос будет.
Если дождь несколько раз пускался, к богатому урожаю.
Кукушка кует после Петрова дня, значит, лето будет долгим.
Соловей еще несколько дней поет, зима начнется не скоро.
Именинники: Павел, Петр.
Напомним,