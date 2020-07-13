13 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
13 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
13 июля является 195 днем года, до конца года остался 171 день.
Какой праздник 13 июля 2020?
Памятные даты 13 июля, годовщины и события
В 1941 году состоялось восстание в Черногории.
В 1947 году министры европейских стран согласовали план восстановления Европы.
В 1973 году вышел первый альбом группы «Queen».
Кто родился 13 июля
13 июля родились американская актриса Эшли Скотт, итальянский диджей Бенни Бенасси.
Какой сегодня церковный праздник
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Петрова отца
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 13 июля
Счастливая хата, где скота много.
Если скот обойти, сам себе не угодишь.
Как хлеба уродились, никто их не отнимет.
Именинники: Андрей, Иван, Матвей.
Напомним,