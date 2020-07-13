13 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

13 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

13 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

13 июля является 195 днем года, до конца года остался 171 день.

Какой праздник 13 июля 2020?

Памятные даты 13 июля, годовщины и события

В 1941 году состоялось восстание в Черногории.

В 1947 году министры европейских стран согласовали план восстановления Европы.

В 1973 году вышел первый альбом группы «Queen».

13 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 13 июля

13 июля родились американская актриса Эшли Скотт, итальянский диджей Бенни Бенасси.

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Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 13 июля

В народе 13 июля продолжали праздновать Петра и Павла. Наконец, закончился Петров пост, украинцы продолжали чествовать пастухов и особенное уважение проявляли к животным. Кроме того, следует помолиться богу, чтобы спасти животных.

Счастливая хата, где скота много.

Если скот обойти, сам себе не угодишь.

Как хлеба уродились, никто их не отнимет.

Именинники: Андрей, Иван, Матвей.

13 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,