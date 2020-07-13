13 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

13 июля 2020 00:30 Алла Лысак
13 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
13 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

13 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

13 июля является 195 днем года, до конца года остался 171 день.

Какой праздник 13 июля 2020?      

Памятные даты 13 июля, годовщины и события

В 1941 году состоялось восстание в Черногории. 

В 1947 году министры европейских стран согласовали план восстановления Европы. 

В 1973 году вышел  первый альбом группы «Queen».

13 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 13 июля

13 июля родились американская актриса Эшли Скотт, итальянский диджей Бенни Бенасси. 

Какой сегодня церковный праздник

  • Петрова отца

Что сегодня можно и нельзя делать 

Читайте такжеПасха 2020: творожный кулич с шоколадом (рецепт)
В народе 13 июля продолжали праздновать Петра и Павла. Наконец, закончился Петров пост, украинцы продолжали чествовать пастухов и особенное уважение проявляли к животным. Кроме того, следует помолиться богу, чтобы спасти животных.

Приметы на 13 июля

Счастливая хата, где скота много.

Если скот обойти, сам себе не угодишь.

Как хлеба уродились, никто их не отнимет. 

Именинники:  Андрей, Иван, Матвей. 

13 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

Облако тегов

праздники праздник

Материалы по теме

12 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

12 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
11 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

11 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
13 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

13 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)
Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное видео

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK