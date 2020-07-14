14 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
14 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
14 июля является 196 днем года, до конца года осталось 170 дней.
Какой праздник 14 июля 2020?
- День взятия Бастилии во Франции,
- День рождения принцессы в Швеции.
Памятные даты 14 июля, годовщины и события
В 789 году в Париже началась Великая французская революция.
В 1894 году во Львове провели первый в Украине футбольный матч.
В 1917 году опубликовали декларацию о национальной автономии Украины.
В 2002 году в Украине создали первую епархию римско-католической церкви.
Кто родился 14 июля
14 июля родились американский писатель Ирвинг Стоун, американский мультипликатор, соавтор «Тома и Джерри» Уильям Ханна.
Какой сегодня церковный праздник
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Демьяна и Кузьмы
Что сегодня можно и нельзя делать
Наши предки устраивали вечером 14 июля посиделки, старались накрыть щедрый стол и пригласить самых близких сердцу друзей.
Приметы на 14 июля
Если звезды мерцают, погода испортится.
Если прополоть огород на Демьяна и Кузьму, сорняки будут медленно расти.
Соловей поет сегодня, к долгому лету.
Именинники: Ангелина, Арсен, Василий, Демьян, Кузьма, Никодим, Никон, Петр, Тихон.
Напомним,