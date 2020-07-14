14 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

14 июля 2020 00:30 Алла Лысак
14 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
14 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

14 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

14 июля является 196 днем года, до конца года осталось 170 дней.

Какой праздник 14 июля 2020?      

Памятные даты 14 июля, годовщины и события

В 789 году в Париже началась Великая французская революция. 

В 1894 году во Львове провели первый в Украине футбольный матч.

В 1917 году опубликовали декларацию о национальной автономии Украины.

В 2002 году в Украине создали первую епархию римско-католической церкви.

14 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 14 июля

14 июля родились американский писатель Ирвинг Стоун, американский мультипликатор, соавтор «Тома и Джерри» Уильям Ханна.

Какой сегодня церковный праздник

  • Демьяна и Кузьмы

Что сегодня можно и нельзя делать 

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В древние времена украинцы посвящали этот день работе в поле или на огороде, кроме того, собирали растения для покраски ткани, а также малину, крыжовник и первые овощи. 

Наши предки устраивали вечером 14 июля посиделки, старались накрыть щедрый стол и пригласить самых близких сердцу друзей. 

Приметы на 14 июля

Если звезды мерцают, погода испортится. 

Если прополоть огород на Демьяна и Кузьму, сорняки будут медленно расти.

Соловей поет сегодня, к долгому лету. 

Именинники: Ангелина, Арсен, Василий, Демьян, Кузьма, Никодим, Никон, Петр, Тихон.

14 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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