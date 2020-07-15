15 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
15 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
15 июля является 197 днем года, до конца года осталось 169 дней.
Какой праздник 15 июля 2020?
- День президента в Ботсване,
- День мороженого в США.
Памятные даты 15 июля, годовщины и события
В 1240 году Александр Невский победил в битве со шведами, которую назвали в его честь.
В 1783 году во Франции на воду спустили первый в мире пароход.
В 1920 году свои двери открыл Киевский педагогический университет.
В 1959 году состоялся премьерный показ фильма «В джазе только девушки».
Кто родился 15 июля
15 июля родились голландский художник Харменс Рембрант, украинский актер Александр Хвыля.
Какой сегодня церковный праздник
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Памяти Фотия
Что сегодня можно и нельзя делать
Наши предки старались пообщаться сегодня с покровителем 15 июля, деревом вяз. Даже 15 минут рядом с деревом насыщали человека силой и душевным покоем, верили украинцы.
Приметы на 15 июля
Если листья желтые, зима будет ранней.
Много звезд сегодня, день тоже будет ясным.
Именинники: Фотий.
Напомним,