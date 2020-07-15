15 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

15 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

15 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

15 июля является 197 днем года, до конца года осталось 169 дней.

Какой праздник 15 июля 2020?

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День президента в Ботсване,

День мороженого в США.

Памятные даты 15 июля, годовщины и события

В 1240 году Александр Невский победил в битве со шведами, которую назвали в его честь.

В 1783 году во Франции на воду спустили первый в мире пароход.

В 1920 году свои двери открыл Киевский педагогический университет.

В 1959 году состоялся премьерный показ фильма «В джазе только девушки».

15 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 15 июля

15 июля родились голландский художник Харменс Рембрант, украинский актер Александр Хвыля.

Какой сегодня церковный праздник

Памяти Фотия

Что сегодня можно и нельзя делать

В день святителя Фотия активно собирали вишню. Считалось, что она поспевает спустя 10 дней после того, как зацвела липа.

Наши предки старались пообщаться сегодня с покровителем 15 июля, деревом вяз. Даже 15 минут рядом с деревом насыщали человека силой и душевным покоем, верили украинцы.

Приметы на 15 июля

Если листья желтые, зима будет ранней.

Много звезд сегодня, день тоже будет ясным.

Именинники: Фотий.

Напомним,