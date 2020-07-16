16 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

16 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

16 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

16 июля является 198 днем года, до конца года осталось 168 дней.

Какой праздник 16 июля 2020?

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День Девы Марии в Италии.

Памятные даты 16 июля, годовщины и события

В 1054 году Христианская церковь разделилась на православную и католическую.

В 1795 году была основана Волынская губерния.

В 1909 году начала функционировать компания Audi.

В 1945 году в Америке впервые провели испытание атомной бомбы.

В 1990 году Украина приняла Декларацию о государственном суверенитете.

Кто родился 16 июля

16 июля родились астролог Павел Глоба, российский поэт Андрей Дементьев.

Какой сегодня церковный праздник

Маков день

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 16 июля

Наши предки считали, что 16 июля не стоит браться за новые дела, поскольку они не увенчаются успехом. Время украинцы посвящали сенокосу, кроме того, старались собрать семена мака до начала сезона дождей.

Если гром не стихает во время грозы, непогода будет длительной.

Комары и мошки летают кругами, погода будет ясной до конца недели.

Собака много спит сегодня, к ненастью.

Именинники: Анатолий, Василий, Иван, Константин.

Напомним,