16 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
16 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
16 июля является 198 днем года, до конца года осталось 168 дней.
Какой праздник 16 июля 2020?
- День Девы Марии в Италии.
Памятные даты 16 июля, годовщины и события
В 1054 году Христианская церковь разделилась на православную и католическую.
В 1795 году была основана Волынская губерния.
В 1909 году начала функционировать компания Audi.
В 1945 году в Америке впервые провели испытание атомной бомбы.
В 1990 году Украина приняла Декларацию о государственном суверенитете.
Кто родился 16 июля
16 июля родились астролог Павел Глоба, российский поэт Андрей Дементьев.
Какой сегодня церковный праздник
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Маков день
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 16 июля
Если гром не стихает во время грозы, непогода будет длительной.
Комары и мошки летают кругами, погода будет ясной до конца недели.
Собака много спит сегодня, к ненастью.
Именинники: Анатолий, Василий, Иван, Константин.
Напомним,