17 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

17 июля 2020 00:30 Алла Лысак
17 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
17 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

17 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

17 июля является 199 днем года, до конца года осталось 167 дней.

Какой праздник 17 июля 2020?        

Памятные даты 17 июля, годовщины и события

В 1918 году в России расстреляли семью  Николая II.

В 1919 году завершилась война между Украиной и Польшей.

В 1933 году между Киевом и Херсоном запустили пароход после строительства Днепровской ГЭС.

В 1942 году началась битва под Сталинградом. 

17 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 17 июля

17 июля родились писательница и мать Леси Украинки Олена Пчилка,  советский композитор Алексей Рыбников. 

Какой сегодня церковный праздник

  • Памяти святого Андрея Боголюбского 

Что сегодня можно и нельзя делать 

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В древние времена крестьяне обязательно в этот день ждали дождя. Его называли андреевским и считали очень нужным для получения богатого урожая. Покончив с работой, украины расходились по домам и проводили время с любимыми.

Ссориться нельзя, а иначе в будущем и до развода может дойти. 

Приметы на 17 июля

Если овес до половины дорос, не стоит ожидать богатого урожая.

Ос много, значит, зимой будет холодно.

Желтые листья появились, ранней осень будет.

Какая погода на Андрея, такая и 11 августа будет. 

Именинники:  Андрей, Богдан, Ефим, Марфа, Федор.

17 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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