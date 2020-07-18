18 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

18 июля 2020 00:30 Алла Лысак
18 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
18 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

18 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

18 июля является 200 днем года, до конца года осталось 166 дней.

Какой праздник 18 июля 2020?        

Памятные даты 18 июля, годовщины и события

В 1897 году в России воскресенье объявили выходным днем.

В 1925 году в США официально заявили, что женщины водят не хуже мужчин.

В 2000 году в Лондоне открыли памятник Джону Леннону.

В 2020 году на сайте Lower Manhattan Development Corporation открылся раздел, посвященный проектам мемориальных сооружений на месте Всемирного торгового центра. Лишь за один час сайт посетили 8 млн человек.

18 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 18 июля

18 июля родились немецкий музыкант и создатель Бони М Фрэнк Фариан, актриса и модель Приянка Чопра.

Какой сегодня церковный праздник

  • Афанасьев день

Что сегодня можно и нельзя делать 

Читайте такжеПасха 2020: творожный кулич с шоколадом (рецепт)
В Афанасьев день наши предки смотрели на небо, считалось, что месяц на небе играет и сил прибавляет. В давние времена в этот день проводились разные обряды, связанные с Луной для получения денег или здоровья.

Приметы на 18 июля

Если на Афанасия месяц видно, к хорошему урожаю.

Ясный месяц сулит теплую осень.

Желтые облака, к осадкам. 

Именинники:  Анна, Афанасий, Варвара, Елизавета.

18 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

Облако тегов

праздники праздник какой сегодня праздник

Материалы по теме

17 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

17 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
16 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

16 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
18 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

18 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)
Магнитные бури сегодня в Украине: названа дата мощного всплеска

Магнитные бури сегодня в Украине: названа дата мощного всплеска

Популярное видео

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK