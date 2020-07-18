18 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
18 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
18 июля является 200 днем года, до конца года осталось 166 дней.
Какой праздник 18 июля 2020?
- День хот-дога в США,
- День конституции в Уругвае.
Памятные даты 18 июля, годовщины и события
В 1897 году в России воскресенье объявили выходным днем.
В 1925 году в США официально заявили, что женщины водят не хуже мужчин.
В 2000 году в Лондоне открыли памятник Джону Леннону.
В 2020 году на сайте Lower Manhattan Development Corporation открылся раздел, посвященный проектам мемориальных сооружений на месте Всемирного торгового центра. Лишь за один час сайт посетили 8 млн человек.
Кто родился 18 июля
18 июля родились немецкий музыкант и создатель Бони М Фрэнк Фариан, актриса и модель Приянка Чопра.
Какой сегодня церковный праздник
- Афанасьев день
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 18 июля
Если на Афанасия месяц видно, к хорошему урожаю.
Ясный месяц сулит теплую осень.
Желтые облака, к осадкам.
Именинники: Анна, Афанасий, Варвара, Елизавета.
Напомним,