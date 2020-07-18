18 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

18 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

18 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

18 июля является 200 днем года, до конца года осталось 166 дней.

Какой праздник 18 июля 2020?

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День хот-дога в США,

День конституции в Уругвае.

Памятные даты 18 июля, годовщины и события

В 1897 году в России воскресенье объявили выходным днем.

В 1925 году в США официально заявили, что женщины водят не хуже мужчин.

В 2000 году в Лондоне открыли памятник Джону Леннону.

В 2020 году на сайте Lower Manhattan Development Corporation открылся раздел, посвященный проектам мемориальных сооружений на месте Всемирного торгового центра. Лишь за один час сайт посетили 8 млн человек.

18 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 18 июля

18 июля родились немецкий музыкант и создатель Бони М Фрэнк Фариан, актриса и модель Приянка Чопра.

Какой сегодня церковный праздник

Афанасьев день

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 18 июля

В Афанасьев день наши предки смотрели на небо, считалось, что месяц на небе играет и сил прибавляет. В давние времена в этот день проводились разные обряды, связанные с Луной для получения денег или здоровья.

Если на Афанасия месяц видно, к хорошему урожаю.

Ясный месяц сулит теплую осень.

Желтые облака, к осадкам.

Именинники: Анна, Афанасий, Варвара, Елизавета.

18 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,