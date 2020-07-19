19 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

19 июля 2020 00:30 Алла Лысак
19 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
19 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

19 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

19 июля является 201 днем года, до конца года осталось 165 дней.

Какой праздник 19 июля 2020?        

Памятные даты 19 июля, годовщины и события

В 1650 году Богдан Хмельницкий заключил военный союз с Османской империей.

В 1695 году опубликовано первое в мире объявление о знакомстве.

В 1900 году в Париже открыли метрополитен.

В 1926 году Екатеринослав переименовали в Днепропетровск (сейчас Днепр).

В 1994 президентом Украины стал Леонид Кучма.  

19 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 19 июля

19 июля родились автор револьвера, названного в его честь, Сэм Кольт, поэт Владимир Маяковский. 

Какой сегодня церковный праздник

  • Сысоя

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки день проводили за обычными делами, старались продолжать работу в поле, собирали овощи. Некоторые верили, что сегодня роса приобретает целебную силу, утром прохаживались босяком по траве. 

Приметы на 19 июля

На Сысоя сеять уже поздно, но собирать рано.

Если портулак закрыл цветы, будет несчастье.

На Сысоя ходите по росе босяком. 

Именинники:  Антон (Антоний), Валентин, Василий, Еремей, Иннокентий, Лука (Лукьян), Марина, Марфа (Марта), Сидор, Ульяна, Феликс. 

19 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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