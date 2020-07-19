19 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
19 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
19 июля является 201 днем года, до конца года осталось 165 дней.
Какой праздник 19 июля 2020?
- День революции в Никарагуа.
Памятные даты 19 июля, годовщины и события
В 1650 году Богдан Хмельницкий заключил военный союз с Османской империей.
В 1695 году опубликовано первое в мире объявление о знакомстве.
В 1900 году в Париже открыли метрополитен.
В 1926 году Екатеринослав переименовали в Днепропетровск (сейчас Днепр).
В 1994 президентом Украины стал Леонид Кучма.
Кто родился 19 июля
19 июля родились автор револьвера, названного в его честь, Сэм Кольт, поэт Владимир Маяковский.
Какой сегодня церковный праздник
- Сысоя
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 19 июля
На Сысоя сеять уже поздно, но собирать рано.
Если портулак закрыл цветы, будет несчастье.
На Сысоя ходите по росе босяком.
Именинники: Антон (Антоний), Валентин, Василий, Еремей, Иннокентий, Лука (Лукьян), Марина, Марфа (Марта), Сидор, Ульяна, Феликс.
Напомним,