20 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
20 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
20 июля является 202 днем года, до конца года осталось 164 дня.
Какой праздник 20 июля 2020?
- День рождения наследного принца Норвегии Хокона Магнуса.
- День свободы на Кипре,
- Международный день шахмат,
- Международный день торта.
Памятные даты 20 июля, годовщины и события
В 1534 году первое в мире издательство зарегистрировано в Кембридже.
В 1877 году началась история мультипликационной отрасли.
В 1940 году журнал Billboard впервые составил список самых популярных песен.
В 1969 году "Аполлон-11" совершил первую пилотируемую высадку на Луну.
Кто родился 20 июля
20 июля родились итальянский поэт Франческо Петрарка, американский актер Джош Ли Холлоуэй.
Какой сегодня церковный праздник
- Авдотья Сеногнойка.
Что сегодня можно и нельзя делать
Можно начинать высаживать землянику или повторно засевать редис, украинцы старались сделать это до 10 августа.
Нельзя обманывать и говорить неправду, под запретом также женитьба и сватовство.
Приметы на 20 июля
Главная примета на сегодня звучит так: если выпал дождь, то осадки продолжаться еще несколько недель.
Именинники: Маргарита, Вячеслав, Анастасия, Герман, Евдокия, Никон, Сергей и Фома.
Напомним,