20 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

20 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

20 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

20 июля является 202 днем года, до конца года осталось 164 дня.

Какой праздник 20 июля 2020?

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День рождения наследного принца Норвегии Хокона Магнуса.

День свободы на Кипре,

Международный день шахмат,

Международный день торта.

Памятные даты 20 июля, годовщины и события

В 1534 году первое в мире издательство зарегистрировано в Кембридже.

В 1877 году началась история мультипликационной отрасли.

В 1940 году журнал Billboard впервые составил список самых популярных песен.

В 1969 году "Аполлон-11" совершил первую пилотируемую высадку на Луну.

20 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 20 июля

20 июля родились итальянский поэт Франческо Петрарка, американский актер Джош Ли Холлоуэй.

Какой сегодня церковный праздник

Авдотья Сеногнойка.

Что сегодня можно и нельзя делать

В этот период наши предки ждали дождей, осадки были нужны для щедрого урожая во второй половине лета, но мешали заготовке сена.

Можно начинать высаживать землянику или повторно засевать редис, украинцы старались сделать это до 10 августа.

Нельзя обманывать и говорить неправду, под запретом также женитьба и сватовство.

Приметы на 20 июля

Главная примета на сегодня звучит так: если выпал дождь, то осадки продолжаться еще несколько недель.

Именинники: Маргарита, Вячеслав, Анастасия, Герман, Евдокия, Никон, Сергей и Фома.

20 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,