21 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
21 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
21 июля является 203 днем года, до конца года осталось 163 дня.
Какой праздник 21 июля 2020?
- День свободы (Гуам).
Памятные даты 21 июля, годовщины и события
В 365 году землетрясение частично разрушило Александрийский маяк, окончательно он исчез в 1375 году.
В 1524 году в Риме появилась инквизиция, ее ввел Папа римский Павел третий.
В 1969 году американцы впервые ступили на поверхность Луны.
В 1983 году в Антарктиде зафиксировали температурный минимум — минус 89,2 °C.
В 2007 году на языке оригинала вышла седьмая книга о Гарри Поттере.
Кто родился 21 июля
21 июля родились полководец Александр Македонский, писатель Эрнест Хемингуэй.
Какой сегодня церковный праздник
- Иконы казанской Божией Матери.
Что сегодня можно и нельзя делать
Нельзя работать с предметами, которые могут вас испачкать, если сумеете сохранить одежду чистой, вас ждет благополучие.
Приметы на 21 июля
В лесу уже созрела черника, пора приступать к уборке ржи.
Какая погода сегодня, такая и 2 августа будет.
Если на небе молодая Луна, погоде можно определить, каким будет август.
Именинники: Андрей, Дмитрий, Даниил, Виктор.
Напомним,