21 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

21 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

21 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

21 июля является 203 днем года, до конца года осталось 163 дня.

Какой праздник 21 июля 2020?

Памятные даты 21 июля, годовщины и события

В 365 году землетрясение частично разрушило Александрийский маяк, окончательно он исчез в 1375 году.

В 1524 году в Риме появилась инквизиция, ее ввел Папа римский Павел третий.

В 1969 году американцы впервые ступили на поверхность Луны.

В 1983 году в Антарктиде зафиксировали температурный минимум — минус 89,2 °C.

В 2007 году на языке оригинала вышла седьмая книга о Гарри Поттере.

21 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 21 июля

21 июля родились полководец Александр Македонский, писатель Эрнест Хемингуэй.

Какой сегодня церковный праздник

Иконы казанской Божией Матери.

Что сегодня можно и нельзя делать

Наши предки старались умыться водой из колодца, чтобы избавиться от болезней. Этой же водой можно стирать одежду.

Нельзя работать с предметами, которые могут вас испачкать, если сумеете сохранить одежду чистой, вас ждет благополучие.

Приметы на 21 июля

В лесу уже созрела черника, пора приступать к уборке ржи.

Какая погода сегодня, такая и 2 августа будет.

Если на небе молодая Луна, погоде можно определить, каким будет август.

Именинники: Андрей, Дмитрий, Даниил, Виктор.

21 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,