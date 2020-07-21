21 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

21 июля 2020 00:30 Алла Лысак
21 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
21 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

21 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

21 июля является 203 днем года, до конца года осталось 163 дня.

Какой праздник 21 июля 2020?        

Памятные даты 21 июля, годовщины и события

В 365 году землетрясение частично разрушило Александрийский маяк, окончательно он исчез в 1375 году. 

В 1524 году в Риме появилась инквизиция, ее ввел Папа римский Павел третий.

В 1969 году американцы впервые ступили на поверхность Луны.

В 1983 году в Антарктиде зафиксировали температурный минимум — минус 89,2 °C.

В 2007 году на языке оригинала вышла седьмая книга о Гарри Поттере.

21 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 21 июля

21 июля родились полководец Александр Македонский, писатель Эрнест Хемингуэй. 

Какой сегодня церковный праздник

  • Иконы казанской Божией Матери. 

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки старались умыться водой из колодца, чтобы избавиться от болезней. Этой же водой можно стирать одежду. 

Нельзя работать с предметами, которые могут вас испачкать, если сумеете сохранить одежду чистой, вас ждет благополучие. 

Приметы на 21 июля

В лесу уже созрела черника, пора приступать к уборке ржи.

Какая погода сегодня, такая и 2 августа будет.

Если на небе молодая Луна, погоде можно определить, каким будет август. 

Именинники: Андрей, Дмитрий, Даниил, Виктор.

21 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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