22 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
22 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
22 июля является 204 днем года, до конца года осталось 162 дня.
Какой праздник 22 июля 2020?
- День общества в Свазиленде,
- День языка (Таджикистан),
- День высадки деревьев в ЦАР.
Памятные даты 22 июля, годовщины и события
В 1793 году Александр Маккензи стал первым европейцем, пересекшим Канаду.
В 1944 году был создан Международный валютный фонд.
В 1946 году был принят Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Кто родился 22 июля
22 июля родились советский авиаконструктор Павел Сухой, американская актриса Селена Гомес.
Какой сегодня церковный праздник
- Святого мученика Кирилла
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 22 июля
Если черники много, морозы начнутся рано и будут сильными.
Если ночью луна темная, то дожди будут до конца месяца.
Чтобы огурцы дали урожай, их нужно высадить на грядке там, где кукуруза.
Именинники: Александр, Андрей. Кирилл, Федор.
Напомним,