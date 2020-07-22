22 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

22 июля 2020 00:30 Алла Лысак
22 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
22 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

22 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

22 июля является 204 днем года, до конца года осталось 162 дня.

Какой праздник 22 июля 2020?         

Памятные даты 22 июля, годовщины и события

В 1793 году Александр Маккензи стал первым европейцем, пересекшим Канаду.

В 1944 году был создан Международный валютный фонд.

В 1946 году был принят Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

22 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 22 июля

22 июля родились советский авиаконструктор Павел Сухой, американская актриса Селена Гомес. 

Какой сегодня церковный праздник

  •  Святого мученика Кирилла

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Крестьяне этот день называли черничным, они собирали чернику на зиму и для этого иногда даже останавливали другие работы, делали перерывы в сборке урожая. Но существовала и примета, связанная с овощем: один огурец сегодня непременно нужно было закопать подальше от людских глаз, чтобы заработать благополучие на следующий год. 

Приметы на 22 июля

Если черники много, морозы начнутся рано и будут сильными.

Если ночью луна темная, то дожди будут до конца месяца.

Чтобы огурцы дали урожай, их нужно высадить на грядке там, где кукуруза.

22 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Именинники: Александр, Андрей. Кирилл, Федор. 

Напомним,

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