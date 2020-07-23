23 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
23 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
23 июля является 205 днем года, до конца года остался 161 день.
Какой праздник 23 июля 2020?
- День отца в США,
- Годовщина революции в Египте.
Памятные даты 23 июля, годовщины и события
В 1874 году выдали патент на лампу накаливания.
В 1888 году в Киеве открыли памятник Богдану Хмельницкому.
В 1903 году Ford выпустил свой первый автомобиль.
В 1951 году начала работать первая штаб-квартира НАТО (во Франции).
В 1952 году в Египте состоялся военный переворот.
Кто родился 23 июля
23 июля родились британский актер Дэниэл Рэдклифф, народная артистка Украины Алла Кудлай.
Какой сегодня церковный праздник
- Антония Рясочника
Что сегодня можно и нельзя делать
Кроме того, украинцы верили, что ряска появлялась там, где жили русалки. 23 июля к водоемам старались без особой надобности не ходить, якобы русалка могла затащить человека на дно.
Приметы на 23 июля
Если ночью гроза, погода на следующей день будет хорошей.
Резкий гром днем, к кратковременному дождю.
Громкий гром на Антония прогнозирует сильную непогоду.
Много ряски появилось, к удачному году.
Если лягушки прыгают на берегу, погода не испортится.
Именинники: Антон (Антоний), Даниил, Леонтий.
Напомним,