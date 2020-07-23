23 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

23 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

23 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

23 июля является 205 днем года, до конца года остался 161 день.

Какой праздник 23 июля 2020?

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День отца в США,

Годовщина революции в Египте.

Памятные даты 23 июля, годовщины и события

В 1874 году выдали патент на лампу накаливания.

В 1888 году в Киеве открыли памятник Богдану Хмельницкому.

В 1903 году Ford выпустил свой первый автомобиль.

В 1951 году начала работать первая штаб-квартира НАТО (во Франции).

В 1952 году в Египте состоялся военный переворот.

23 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 23 июля

23 июля родились британский актер Дэниэл Рэдклифф, народная артистка Украины Алла Кудлай.

Какой сегодня церковный праздник

Антония Рясочника

Что сегодня можно и нельзя делать

На Антония наши предки использовали ряску для кормления домашней птицы, некоторые готовили на ее основе удобрения.

Кроме того, украинцы верили, что ряска появлялась там, где жили русалки. 23 июля к водоемам старались без особой надобности не ходить, якобы русалка могла затащить человека на дно.

Приметы на 23 июля

Если ночью гроза, погода на следующей день будет хорошей.

Резкий гром днем, к кратковременному дождю.

Громкий гром на Антония прогнозирует сильную непогоду.

Много ряски появилось, к удачному году.

Если лягушки прыгают на берегу, погода не испортится.

Именинники: Антон (Антоний), Даниил, Леонтий.

23 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,