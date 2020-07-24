24 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

24 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

24 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

24 июля является 206 днем года, до конца года осталось 160 дней.

Какой праздник 24 июля 2020?

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День детей в Ванауту.

Памятные даты 24 июля, годовщины и события

В 701 году был основан город Детройт.

В 1991 году в Киеве начал функционировать Союз офицеров.

В 1991 году в Батурине открыли памятник Ивану Мазепе.

24 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 24 июля

24 июля родились поэтесса Лилия Золотоноша, американская певица и актриса Дженнифер Лопес.

Какой сегодня церковный праздник

Равноапостольной княгини Ольги

Что сегодня можно и нельзя делать

Ольга считается покровительницей матерей и сыновей.

Наши предки считали этот день одним из самых жарких. Дома сидеть не стоит, обязательно прогуляйтесь сегодня. проведите время на улице.

Приметы на 24 июля

Если гром услышали, рыба будет хорошо ловиться.

Глухой гром, к длительной непогоде.

Солнце на Ольгу прогнозирует хороший урожай.

Именинники: Елена (Алена), Ольга.

24 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,