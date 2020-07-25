25 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
25 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
25 июля является 207 днем года, до конца года осталось 159 дней.
Какой праздник 25 июля 2020?
- День республики в Тунисе,
- День Галиции в Испании.
Памятные даты 25 июля, годовщины и события
В 1687 году Иван Мазепа стал гетманом Украины.
В 1814 году впервые запущен паровоз.
В 1978 году в Англии впервые родился человек, зачатый искусственным путем.
В 2008 году Вселенский патриарх Варфоломей прибыл в Украину.
Кто родился 25 июля
25 июля родились брат Леси Украины Михаил, украинский ученый Василий Кремень.
Какой сегодня церковный праздник
- Прокла-плакальщика
Что сегодня можно и нельзя делать
Существовала традиция умываться росой и девушкам, которые хотели сохранить свою молодость, а беременные — ее пили, чтобы роды прошли хорошо.
Приметы на 25 июля
Нет росы, урожай будет плохим.
Много грибов в лесу, к похолоданию.
Погода в этот день отражает погоду осенью.
Прохладный день, к морозной зиме!
Пчелы громко жужжат, к жаре.
Именинники: Арсен, Гавриил, Иван, Мария, Михаил.
Напомним,