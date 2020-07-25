25 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

25 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

25 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

25 июля является 207 днем года, до конца года осталось 159 дней.

Какой праздник 25 июля 2020?

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День республики в Тунисе,

День Галиции в Испании.

Памятные даты 25 июля, годовщины и события

В 1687 году Иван Мазепа стал гетманом Украины.

В 1814 году впервые запущен паровоз.

В 1978 году в Англии впервые родился человек, зачатый искусственным путем.

В 2008 году Вселенский патриарх Варфоломей прибыл в Украину.

25 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 25 июля

25 июля родились брат Леси Украины Михаил, украинский ученый Василий Кремень.

Какой сегодня церковный праздник

Прокла-плакальщика

Что сегодня можно и нельзя делать

В давние времена наши предки ожидали в этот день обильных осадков. Считалось, что роса, собранная утром 25 июля, защищает от болезней, поэтому многие люди поднимались до рассвета, чтобы собрать ее.

Существовала традиция умываться росой и девушкам, которые хотели сохранить свою молодость, а беременные — ее пили, чтобы роды прошли хорошо.

Приметы на 25 июля

Нет росы, урожай будет плохим.

Много грибов в лесу, к похолоданию.

Погода в этот день отражает погоду осенью.

Прохладный день, к морозной зиме!

Пчелы громко жужжат, к жаре.

Именинники: Арсен, Гавриил, Иван, Мария, Михаил.

25 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,