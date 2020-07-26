26 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

26 июля 2020 08:30 Алла Лысак
26 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
26 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

26 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

26 июля является 208 днем года, до конца года осталось 158 дней.

Какой праздник 26 июля 2020?          

Памятные даты 26 июля, годовщины и события

В 1657 году гетманом Украины стал Иван Выговский. 

В 1745 году в Великобритании провели первый женский матч по крикету.

В 1908 году в США заработало Федеральное бюро расследований.

В 1971 году американцы запустили Аполлон-15. 

26 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 26 июля

26 июля родились голливудский актер Кевин Спейси, американский режиссер Стэнли Кубрик. 

Какой сегодня церковный праздник

  •  День Гавриила

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки активно работали в поле, от мала до велика были задействованы в жатве или заготовке сена. Украинцы просили у Гавриила прежде всего позаботиться о хорошей погоде, чтобы не было дождей до августа.

Приметы на 26 июля

Грачи собрались в стаю, к ранней осени.

Если на Гавриила тепло, то и осень будет теплой.

Дождь идет, значит, зима будет холодной и снежной. 

Именинники: Гавриил, Маркиян, Степан (Стефан).

26 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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