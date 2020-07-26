26 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
26 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
26 июля является 208 днем года, до конца года осталось 158 дней.
Какой праздник 26 июля 2020?
- День святой Анны в Италии,
- День независимости Либерии,
- День работников торговли в Украине,
- День эсперанто.
Памятные даты 26 июля, годовщины и события
В 1657 году гетманом Украины стал Иван Выговский.
В 1745 году в Великобритании провели первый женский матч по крикету.
В 1908 году в США заработало Федеральное бюро расследований.
В 1971 году американцы запустили Аполлон-15.
Кто родился 26 июля
26 июля родились голливудский актер Кевин Спейси, американский режиссер Стэнли Кубрик.
Какой сегодня церковный праздник
- День Гавриила
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 26 июля
Грачи собрались в стаю, к ранней осени.
Если на Гавриила тепло, то и осень будет теплой.
Дождь идет, значит, зима будет холодной и снежной.
Именинники: Гавриил, Маркиян, Степан (Стефан).
Напомним,