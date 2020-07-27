27 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

27 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

27 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

27 июля является 209 днем года, до конца года осталось 157 дней.

Какой праздник 27 июля 2020?

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День Сони в Финляндии,

День работников торговли в Украине.

Памятные даты 27 июля, годовщины и события

В 1568 году в Англии появился табак.

В 1830 году во Франции началась июльская революция.

В 1834 году в Киеве открыли университет, который ныне называется КНУ.

В 1890 году Винсент ван Гог совершил самоубийство.

В 1965 году в США производителей сигарет обязали предупреждать о вреде курения. На упаковках появились надписи, сохранившиеся по сей день.

27 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 27 июля

27 июля родились французский писатель Александр Дюма, украинская актриса Наталья Половинка.

Какой сегодня церковный праздник

День Акилы

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 27 июля

Сегодня наши предки старались угодить полевому духу. Для этого они оставляли пучок ржи на видном месте. Украинцы старались из дома без лишней надобности сегодня не выходить, но эта традиция сложилась из-за частых грозовых дождей.

Если чайки появились на водоемах, погода будет хорошей.

Накормите Полевого духа кашей, чтобы посевы не пострадали от непогоды.

Именинники: Анисим, Степан (Стефан).

27 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,