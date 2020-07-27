27 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
27 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
27 июля является 209 днем года, до конца года осталось 157 дней.
Какой праздник 27 июля 2020?
- День Сони в Финляндии,
- День работников торговли в Украине.
Памятные даты 27 июля, годовщины и события
В 1568 году в Англии появился табак.
В 1830 году во Франции началась июльская революция.
В 1834 году в Киеве открыли университет, который ныне называется КНУ.
В 1890 году Винсент ван Гог совершил самоубийство.
В 1965 году в США производителей сигарет обязали предупреждать о вреде курения. На упаковках появились надписи, сохранившиеся по сей день.
Кто родился 27 июля
27 июля родились французский писатель Александр Дюма, украинская актриса Наталья Половинка.
Какой сегодня церковный праздник
- День Акилы
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 27 июля
Если чайки появились на водоемах, погода будет хорошей.
Накормите Полевого духа кашей, чтобы посевы не пострадали от непогоды.
Именинники: Анисим, Степан (Стефан).
Напомним,