28 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

28 июля 2020 00:30 Алла Лысак
28 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
28 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

28 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

28 июля является 210 днем года, до конца года осталось 156 дней.

Какой праздник 28 июля 2020?          

Памятные даты 28 июля, годовщины и события

В 1586 году в Великобританию и Ирландию попал картофель. 

В 1834 году открыли Киевский университет святого Владимира.

В 1851 году в США впервые сфотографировали солнечной затмение. 

28 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 28 июля

28 июля родились украинский поэт Иван Гнатюк,  английский музыкант, участник группы Pink Floyd Ричард Райт.

Какой сегодня церковный праздник

  •  Памяти святого князя Владимира

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Праздник Крещения Киевской Руси считается большим и важным для восточных христиан, его желательно провести в мире и спокойствии.

Под запретом ссоры, злость и зависть, желательно воздержаться от застолий и переедания. 

Приметы на 28 июля

Нельзя жать, накликаете на семью беду.

Солнечные лучи в этот день обладают целебной силой.

Выходить в поле, плохой знак!

Именинники: Василий, Владимир, Петр.

28 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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