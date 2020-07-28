28 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
28 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
28 июля является 210 днем года, до конца года осталось 156 дней.
Какой праздник 28 июля 2020?
- День PR-специалиста,
- День загадывания желаний,
- День победы над фашизмом в Сан-Марино,
- День независимости в Перу,
- Всемирный день борьбы с гепатитом.
Памятные даты 28 июля, годовщины и события
В 1586 году в Великобританию и Ирландию попал картофель.
В 1834 году открыли Киевский университет святого Владимира.
В 1851 году в США впервые сфотографировали солнечной затмение.
Кто родился 28 июля
28 июля родились украинский поэт Иван Гнатюк, английский музыкант, участник группы Pink Floyd Ричард Райт.
Какой сегодня церковный праздник
- Памяти святого князя Владимира
Что сегодня можно и нельзя делать
Под запретом ссоры, злость и зависть, желательно воздержаться от застолий и переедания.
Приметы на 28 июля
Нельзя жать, накликаете на семью беду.
Солнечные лучи в этот день обладают целебной силой.
Выходить в поле, плохой знак!
Именинники: Василий, Владимир, Петр.
Напомним,