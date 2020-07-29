29 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

29 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

29 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

29 июля является 211 днем года, до конца года осталось 155 дней.

Какой праздник 29 июля 2020?

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День национального гимна в Румынии,

В Норвегии день святого Олафа,

День конституции в Молдавии.

Памятные даты 29 июля, годовщины и события

В 1696 году русская армия взяла штурмом турецкую крепость Азов.

В 1836 году в Париже открыли Триумфальную арку.

В 1952 году самолет впервые преодолел Тихий океан без посадки.

В 1954 году вышла первая книга трилогии Властелин колец.

29 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 29 июля

29 июля родились художник-маринист Иван Айвазовский, футбольный тренер Мирча Луческу.

Какой сегодня церковный праздник

Финогеев день

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 29 июля

Этот день наши предки считали самый знойным за все лето. Крестьяне начинали жать рожь, в поле отправлялись целыми семьями. Зерно, которое стояло в первом снопе, использовали для лечения разных болезней.

Если день дождливый, урожай будет хорошим.

Густой туман, к урожаю грибов.

Полевые мыши уничтожают посевы, зима будет длинной и холодной.

Ботва у моркови поникла, к дождю.

Если дождь пошел, урожай пшеницы будет хорошим.

Именинники: Валентина, Павел, Юлия.

29 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,