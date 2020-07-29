29 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
29 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
29 июля является 211 днем года, до конца года осталось 155 дней.
Какой праздник 29 июля 2020?
- День национального гимна в Румынии,
- В Норвегии день святого Олафа,
- День конституции в Молдавии.
Памятные даты 29 июля, годовщины и события
В 1696 году русская армия взяла штурмом турецкую крепость Азов.
В 1836 году в Париже открыли Триумфальную арку.
В 1952 году самолет впервые преодолел Тихий океан без посадки.
В 1954 году вышла первая книга трилогии Властелин колец.
Кто родился 29 июля
29 июля родились художник-маринист Иван Айвазовский, футбольный тренер Мирча Луческу.
Какой сегодня церковный праздник
- Финогеев день
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 29 июля
Если день дождливый, урожай будет хорошим.
Густой туман, к урожаю грибов.
Полевые мыши уничтожают посевы, зима будет длинной и холодной.
Ботва у моркови поникла, к дождю.
Если дождь пошел, урожай пшеницы будет хорошим.
Именинники: Валентина, Павел, Юлия.
Напомним,