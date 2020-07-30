30 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

30 июля 2020 00:30 Алла Лысак
30 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
30 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

30 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

30 июля является 212 днем года, до конца года осталось 154 дня.

Какой праздник 30 июля 2020?           

Памятные даты 30 июля, годовщины и события

В 1502 году мореплаватель Христофор Колумб встретился с майя.

В 1768 году Джеймс Кук отправился в первое кругосветное путешествие. 

В 1792 году в Париже впервые прозвучала Марсельеза, ставшая гимном Франции.

В 1892 году появились кукурузные хлопья. 

30 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 30 июля

30 июля родились французский актер Жан Рено, американский режиссер Кристофер Нолан. 

Какой сегодня церковный праздник

  • Памяти Маргариты и Лазаря

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки боялись гроз, конец июля, как правило, приносил дождливую погоду с громом и молниями, что делало работу в поле невозможной.

Украинцы считали, что на небо сегодня смотреть нельзя, можно накликать на себя несчастье.

Во время грозы в домах зажигали свечи, чтобы отвести от себя беду. 

Приметы на 30 июля

Если туман появился, будет хороший урожай грибов.

Жаркий и сухой день, к малоснежной, но холодной зиме.

Похолодало вечером после жаркого дня, значит, следующий день будет ясным. 

Именинники:  Евдокия, Лазарь, Леонид, Маргарита.

30 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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