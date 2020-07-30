30 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
30 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
30 июля является 212 днем года, до конца года осталось 154 дня.
Какой праздник 30 июля 2020?
- День борьбы с торговлей людьми,
- День независимости Вануату.
Памятные даты 30 июля, годовщины и события
В 1502 году мореплаватель Христофор Колумб встретился с майя.
В 1768 году Джеймс Кук отправился в первое кругосветное путешествие.
В 1792 году в Париже впервые прозвучала Марсельеза, ставшая гимном Франции.
В 1892 году появились кукурузные хлопья.
Кто родился 30 июля
30 июля родились французский актер Жан Рено, американский режиссер Кристофер Нолан.
Какой сегодня церковный праздник
- Памяти Маргариты и Лазаря
Что сегодня можно и нельзя делать
Украинцы считали, что на небо сегодня смотреть нельзя, можно накликать на себя несчастье.
Во время грозы в домах зажигали свечи, чтобы отвести от себя беду.
Приметы на 30 июля
Если туман появился, будет хороший урожай грибов.
Жаркий и сухой день, к малоснежной, но холодной зиме.
Похолодало вечером после жаркого дня, значит, следующий день будет ясным.
Именинники: Евдокия, Лазарь, Леонид, Маргарита.
Напомним,