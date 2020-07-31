31 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

31 июля 2020 00:30 Алла Лысак
31 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
31 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

31 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

31 июля является 213 днем года, до конца года осталось 153 дня.

Какой праздник 31  июля 2020?           

Памятные даты 31 июля, годовщины и события

В 1498 году был открыт остров Тринидад.

В 1924 году польские правители запретили украинский язык на Западной Украине.

В 1971 году человек совершил первую поездку по поверхности Луны. 

31 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 31 июля

31 июля родились артист цирка Олег Попов, английская писательница Джоан Роулинг. 

Какой сегодня церковный праздник

  • День Емельяна 

Что сегодня можно и нельзя делать 

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В этот день наши предки завершали жатву. Существовала традиция выкладывать серпы в форме круга и приглашать священника к сжатой полосе, чтобы он освятил инструменты. Серпы бережно хранили до следующего года. 

Приметы на 31 июля

Если жарко на Емельяна, в декабре будут морозы.

Шишки только на верхушках ели, не ждите морозов раньше января.

Если листья на березе пожелтели, осень будет ранней. 

Именинники: Иван.

31 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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