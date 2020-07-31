31 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
31 июля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
31 июля является 213 днем года, до конца года осталось 153 дня.
Какой праздник 31 июля 2020?
- Международный день африканской женщины (под эгидой ООН),
- День начала революции. в Конго.
Памятные даты 31 июля, годовщины и события
В 1498 году был открыт остров Тринидад.
В 1924 году польские правители запретили украинский язык на Западной Украине.
В 1971 году человек совершил первую поездку по поверхности Луны.
Кто родился 31 июля
31 июля родились артист цирка Олег Попов, английская писательница Джоан Роулинг.
Какой сегодня церковный праздник
- День Емельяна
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 31 июля
Если жарко на Емельяна, в декабре будут морозы.
Шишки только на верхушках ели, не ждите морозов раньше января.
Если листья на березе пожелтели, осень будет ранней.
Именинники: Иван.
Напомним,